З окупованої Запорізької АЕС вдалося вивезти майже половину працівників, – Галущенко

З окупованої росіянами Запорізької АЕС на підконтрольну українському урядові територію виїхало близько 5 тис. атомників. До окупації на станції працювали близько 11 тис. робітників.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, передає Радіо Свобода.

"На сьогодні ми вивезли близько 5 тис. людей із Запорізької АЕС. Вони всі працюють у компанії "Енергоатом"; і це якраз той персонал, який ми плануємо використовувати на добудові блоків Хмельницької АЕС", – повідомив Галущенко.

Він нагадав, що "з лютого цього року росіяни заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території".

За словами Галущенка, "такі працівники продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках".

Раніше голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков повідомляв, що на сьогодні Україна не має детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Після окупації Запорізької АЕС у 2022 році працювати на станції залишалося 6 700 працівників, частина з них підписала контракти з окупантами.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, станом на 2024 рік на окупованій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції залишилося менше ніж 2 тис. із 11 тис. українських робітників, що працювали там до повномасштабного вторгнення.

5 жовтня 2022 року російський президент Владімір Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", російські окупанти вимагали від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

Запорізька АЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.