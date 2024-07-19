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Новини
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Не тільки мідь: Російський "Норнікель" готовий перенести виробництво всіх металів до Китаю через санкції

норнікель

Найбільша російська гірничодобувна компанія "Норнікель" російського мільярдера Володимира Потаніна розглядає можливість будівництва у Китаї не лише потужностей з виробництва міді, а й нікелю та паладію, оскільки санкції ускладнюють транскордонні платежі та експорт металів.

У липні керівництво "Норнікелю" провело переговори з потенційними китайськими партнерами та підписало близько десяти меморандумів про взаєморозуміння, що охоплюють всю номенклатуру металів, які виробляє російська компанія, повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела у галузі.

За даними агентства, окрім проєкту з перенесення виробництва міді з Росії до Китаю, компанія також домовляється про будівництво нікелевого заводу з китайським виробникам акумуляторів CNGR Advanced Material та Brunp Recycling, який перероблятиме російську сировину.

Як повідомлялося, за даними агентства Reuters, "Норнікель" вже веде переговори з китайською корпорацією China Copper про створення спільного підприємства, що дозволить російському гірничодобувному гіганту перенести всі свої потужності з виплавки міді до Китаю.

Якщо ці переговори завершаться успішно, це означатиме вихід першого вітчизняного підприємства з Росії після того, як США та Велика Британія заборонили західним біржам металів продавати російські алюміній, мідь і нікель, зазначало агентство.

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У квітні власник "Норнікеля" Володимир Потанін розповідав про плани закрити свій мідний завод у РФ і побудувати новий у Китаї з неназваним партнером.

Нагадаємо, з 13 квітня 2024 року Мінфін США заборонив постачати в країну алюміній, мідь та нікель російського походження. Крім цього, нові заходи забороняють глобальним біржам торгувати цими металами.

Водночас один із найбільших виробників міді в Росії – підсанкційна "Русская медная компания" (РМК) – і китайські фірми уникали податків і обходили санкції, торгуючи новою мідною катанкою, замаскованою під брухт, писало Reuters.

Автор: 

Китай (2180) металургія (951) росія (14592) санкції (4548)


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19.07.2024 19:27 Відповісти
Онукам ***********, рашисти пропонують гембель, на їх голову…
Срускай і хунхузи, брать навєкі!! Пора віддавати, кайське місто, владівасток!!! Хунхузи, у курсі дєла…
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19.07.2024 19:28 Відповісти
Процитую саме себе: "Немає чому радіти. Я не думаю що Х....ло дозволило б перенести ось так все виробництво в Китай. По ходу назріває нова схема де Норнікель побудує декілька заводів в Китаї, а більшість продукції буде в "чорну" поставлятися з Росії і перепродуватися на глобальні ринки через китайських посередників. Китайцям така схема буде дуже вигідна, а у кацапів вибору немає. Будуть просто на все ліпити Маде ін Чіна і вйо." Тепер навіть уточнили що побудують один завод. Операція ФСБ і китайців.
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19.07.2024 19:48 Відповісти
Назад в монголо-татарское иго,откуда и пришли..
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19.07.2024 19:49 Відповісти
Китай робить з росією при ***** приблизно те саме, що ***** робило з Україною при овочі та зєлє: зав'язує на себе, щоб потім чорта з два втекла, коли прийде час різати.
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19.07.2024 19:54 Відповісти
А всіх рашоробітників на фронт.Геніально.
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19.07.2024 20:55 Відповісти
Китай завоюе частину Росii не зробивши жодного пострiлу, й ця вiйна вже йде, доволi давно.
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20.07.2024 03:41 Відповісти

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