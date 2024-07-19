Не тільки мідь: Російський "Норнікель" готовий перенести виробництво всіх металів до Китаю через санкції

Найбільша російська гірничодобувна компанія "Норнікель" російського мільярдера Володимира Потаніна розглядає можливість будівництва у Китаї не лише потужностей з виробництва міді, а й нікелю та паладію, оскільки санкції ускладнюють транскордонні платежі та експорт металів.

У липні керівництво "Норнікелю" провело переговори з потенційними китайськими партнерами та підписало близько десяти меморандумів про взаєморозуміння, що охоплюють всю номенклатуру металів, які виробляє російська компанія, повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела у галузі.

За даними агентства, окрім проєкту з перенесення виробництва міді з Росії до Китаю, компанія також домовляється про будівництво нікелевого заводу з китайським виробникам акумуляторів CNGR Advanced Material та Brunp Recycling, який перероблятиме російську сировину.

Як повідомлялося, за даними агентства Reuters, "Норнікель" вже веде переговори з китайською корпорацією China Copper про створення спільного підприємства, що дозволить російському гірничодобувному гіганту перенести всі свої потужності з виплавки міді до Китаю.

Якщо ці переговори завершаться успішно, це означатиме вихід першого вітчизняного підприємства з Росії після того, як США та Велика Британія заборонили західним біржам металів продавати російські алюміній, мідь і нікель, зазначало агентство.

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У квітні власник "Норнікеля" Володимир Потанін розповідав про плани закрити свій мідний завод у РФ і побудувати новий у Китаї з неназваним партнером.

Нагадаємо, з 13 квітня 2024 року Мінфін США заборонив постачати в країну алюміній, мідь та нікель російського походження. Крім цього, нові заходи забороняють глобальним біржам торгувати цими металами.

Водночас один із найбільших виробників міді в Росії – підсанкційна "Русская медная компания" (РМК) – і китайські фірми уникали податків і обходили санкції, торгуючи новою мідною катанкою, замаскованою під брухт, писало Reuters.