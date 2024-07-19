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Новини
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Нацбанк різко збільшив продаж валюти з резервів на тлі рекордного падіння гривні

доллар

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 15 по 19 липня збільшився до $949,9 млн із $532,36 млн тижнем раніше.

При цьому НБУ купив на міжбанківському ринку за тиждень лише $0,27 млн, а продав $950,2 млн, свідчать дані на сайті регулятора.

Більше валюти Нацбанк від початку року продавав лише за тиждень з 27 по 31 травня, коли чистий продаж валюти з резервів перевищував $1,08 млрд.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $16,4 мільярда, а купив – $0,12 млрд.

Попри інтервенції Нацбанку, курс гривні цього тижня впав до нового історичного мінімуму щодо долара США та євро. Валюта почала стрімко дорожчати після нових послаблень валютних обмежень, про які Нацбанк оголосив 10 липня.

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Після цього у Нацбанку заявили, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Відтак, у НБУ пообіцяли "вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку".

Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком у червні несуттєво зменшився, порівняно із травнем, і становив $2,99 млрд. 

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валюта (2247) курс (1552) НБУ (9409) обмін валюти (752)


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Вєрним путьом ідьотє, таваріщі Ригі! Путьом Януковіча! Добівайте страну ізнутрі. Памагайте дружєствєнному народу взять жєланную теріторію!
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19.07.2024 23:06 Відповісти
Этот Пишный просто вредитель какой то, палить вагонами кредитную ввалюту во время войны - преступление
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22.07.2024 02:01 Відповісти
Экспортёры не спешат..., регулятор не стремится...,Ф-16 после Пачки...,Кличко блеет о каком- то референдуме, у Джонсона белочка, ещё это украинец Байден слетел с катушек, Порох пробалтался что "саркофаг" в Чернобыли строили какие-то 28 стран, теперь уже 31, - мы на грани грандиозного шухера.Ещё и грузовики переведенные поездом через заблокированный когда-то границу проследовали в Чернобыльскую зону!😉
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22.07.2024 09:56 Відповісти

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