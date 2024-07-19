Відключення світла в суботу будуть меншими, з 02:00 до 05:00 світло не вимикатимуть взагалі, – "Укренерго"
Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватися не будуть.
Про це йдеться в повідомленні "Укрнерго".
"З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", – зазначили в "Укренерго".
19 липня заходи обмеження споживання елетроенергії діють протягом усієї доби по всій території України.
Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко висловив думку, що ситуація в енергосистемі, яка загострилася через аномальну спеку, почне поліпшуватися зі зниженням температури повітря, і з суботи, 20 липня, ймовірно, графіки відключень будуть м'якшими.
Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Копирайтери 80го левела.
застосовуватися не будуть. Джерело: https://biz.censor.net/n3500596
Дякуємо тобі, зе-лідОр, дуже дякуємо! Це справді вже той самий "канєц епохі бєднасті", про який ти брехало у 2019 та до якого ти, такі да, привів Україну?? Спочатку ти замість виготовляти власні ракети, власне ППО, закатуєш під аплодисменти какіхразніц мільярди в асфальт, а потім світло з 2-ї ночі до 5 -ї ранку видається як якесь ахуіт@льноє "досягнення", майже як "жизнь удалась..." "Лампочка зеленського" це пітьма. Непроглядна, безпробудна, суцільна пітьма...
Якщо в певний день, можна електрику не відключати, то гадаю що в інші дні це теж можливо.
А це означає, що відключення мають на меті відволікати суспільство від провальної та рукосракої політики квартального наріка.