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Новини
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Відключення світла в суботу будуть меншими, з 02:00 до 05:00 світло не вимикатимуть взагалі, – "Укренерго"

світло

Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватися не будуть.

Про це йдеться в повідомленні "Укрнерго".

"З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", – зазначили в "Укренерго".

19 липня заходи обмеження споживання елетроенергії діють протягом усієї доби по всій території України.

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко висловив думку, що ситуація в енергосистемі, яка загострилася через аномальну спеку, почне поліпшуватися зі зниженням температури повітря, і з суботи, 20 липня, ймовірно, графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.

Автор: 

електроенергія (4313) Укренерго (2037) відключення світла (608)


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Топ коментарі
+7
Цілих 3 години з 2 ночі до 5 ранку у вихідний день у країні з 25 млн населення і 15 енергоблоками АЕС взагалі не вимикатимуть світло, це потужно.
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19.07.2024 19:27 Відповісти
+7
Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання електроенергії
застосовуватися не будуть. Джерело: https://biz.censor.net/n3500596
Дякуємо тобі, зе-лідОр, дуже дякуємо! Це справді вже той самий "канєц епохі бєднасті", про який ти брехало у 2019 та до якого ти, такі да, привів Україну?? Спочатку ти замість виготовляти власні ракети, власне ППО, закатуєш під аплодисменти какіхразніц мільярди в асфальт, а потім світло з 2-ї ночі до 5 -ї ранку видається як якесь ахуіт@льноє "досягнення", майже як "жизнь удалась..." "Лампочка зеленського" це пітьма. Непроглядна, безпробудна, суцільна пітьма...
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19.07.2024 19:55 Відповісти
+5
Круто. Тепер не буду спати в цей термін і рахувати секунди...
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19.07.2024 19:22 Відповісти
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Круто. Тепер не буду спати в цей термін і рахувати секунди...
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19.07.2024 19:22 Відповісти
Оце свято. Все. Буду не спати в ночі, відсипатися в день . Може з роботи не звільнят
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19.07.2024 19:25 Відповісти
Цілих 3 години з 2 ночі до 5 ранку у вихідний день у країні з 25 млн населення і 15 енергоблоками АЕС взагалі не вимикатимуть світло, це потужно.
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19.07.2024 19:27 Відповісти
Ха-ха. Кинули кістку зе-бобікам-тіштеся!
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19.07.2024 19:36 Відповісти
просто люди бунтувати почали, от і весь секрет.
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19.07.2024 19:39 Відповісти
Все просто - клятий барига по вихідним краде в іншому місці, а Зеленський виробляє ГігаВати ротом...
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19.07.2024 19:43 Відповісти
Так гарно сформулювали, аж 3 години!!
Копирайтери 80го левела.
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19.07.2024 19:47 Відповісти
От що цілющі перекривання доріг роблять! Зробити щастя- легко, треба спочатку придавити за горло потім трохи попустити.
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19.07.2024 19:48 Відповісти
Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання електроенергії
застосовуватися не будуть. Джерело: https://biz.censor.net/n3500596
Дякуємо тобі, зе-лідОр, дуже дякуємо! Це справді вже той самий "канєц епохі бєднасті", про який ти брехало у 2019 та до якого ти, такі да, привів Україну?? Спочатку ти замість виготовляти власні ракети, власне ППО, закатуєш під аплодисменти какіхразніц мільярди в асфальт, а потім світло з 2-ї ночі до 5 -ї ранку видається як якесь ахуіт@льноє "досягнення", майже як "жизнь удалась..." "Лампочка зеленського" це пітьма. Непроглядна, безпробудна, суцільна пітьма...
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19.07.2024 19:55 Відповісти
Слава Зеленському! Хлібні картки будуть видавати усім поривну! Епоха бідності завершилася.
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19.07.2024 22:16 Відповісти
Щось я не бачу логіки.
Якщо в певний день, можна електрику не відключати, то гадаю що в інші дні це теж можливо.
А це означає, що відключення мають на меті відволікати суспільство від провальної та рукосракої політики квартального наріка.
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19.07.2024 22:35 Відповісти
Ура билять...Заведу бульник на 2.00..Буду ходить на голове.Это ж такой праздник.Свет и ночью...*****
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19.07.2024 23:13 Відповісти
Дякуємо! Ви тільки не забудьте собі зарплатню так само нарахувати, як світло даєте.
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19.07.2024 23:28 Відповісти

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