Відключення світла в суботу будуть меншими, з 02:00 до 05:00 світло не вимикатимуть взагалі, – "Укренерго"

Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватися не будуть.

Про це йдеться в повідомленні "Укрнерго".

"З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", – зазначили в "Укренерго".

19 липня заходи обмеження споживання елетроенергії діють протягом усієї доби по всій території України.

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко висловив думку, що ситуація в енергосистемі, яка загострилася через аномальну спеку, почне поліпшуватися зі зниженням температури повітря, і з суботи, 20 липня, ймовірно, графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.