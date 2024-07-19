У Росії пропонують ввести реєстрацію в месенджерах за паспортом

Держдума РФ розробляє пакет поправок, який посилить вимоги щодо ідентифікації користувачів месенджерів.

Про це повідомив голова комітету нижньої палати з інформаційної політики Александр Хінштейн, передає The Moscow Times.

За словами Хінштейна, для месенджерів мають діяти ті самі правила, що й для операторів стільникового зв'язку, які продають сім-картки клієнтам за паспортом.

"Анонімність – це живильне середовище, основа кіберзлочинності: від телефонного шахрайства до тероризму, екстремізму та шпигунства", – заявив Хінштейн.

Він нагадав, що закон уже сьогодні зобов'язує абонентів мобільних операторів підтверджувати свої персональні дані.

"Голосові з'єднання через месенджер відбуваються чи не частіше, ніж за стільниковим зв'язком. Отже, потрібно, щоб "правила гри" були для всіх однаковими", – зауважив Хінштейн.

У рамках закону, який влада пояснює боротьбою із "сірими сім-картами", росіянам заборонять укладати договори на послуги зв'язку без очного відвідування офісу оператора.

Крім того, всі сімки планується прив'язувати до ідентифікатора смартфона, планшета або ноутбука, на якому вони використовуються (IMEI). Одному абоненту буде заборонено оформлювати більше 10 номерів, а поповнювати баланс можна буде лише за умови пред'явлення паспорта. При цьому всі існуючі договори за задумом депутатів потрібно буде переоформити до 1 березня 2025 року.

Хінштейн додав, що робота над законом "Про внесення змін до ФЗ "Про зв'язок" та ФЗ "Про здійснення ідентифікації та (або) аутентифікації фізичних осіб…" продовжується, його остаточну версію до другого читання буде представлено найближчим часом.

Як повідомляється, зараз 80% росіян користуються месенджерами. За останні шість років їхня частка зросла в 2,7 раза йі практично зрівнялася з часткою користувачів інтернету в цілому – 81%. Найпопулярнішим месенджером у російських громадян залишається WhatsApp – ним користуються 72%, друге місце займає Telegram (52%), далі йдуть Viber (21%) та внутрішній месенджер VK (18%).

Як повідомлялося, раніше російські мобільні оператори почали масово блокувати сім-картки на вимогу Роскомнагляду. Таким чином російська влада намагається закрити ринок для так званих "сірих сім-карток", які не дозволяють точно встановити власника номера.