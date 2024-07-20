"єЧерга" для вантажівок: Послугу поширили на ще один пункт пропуску

Із 22 липня послугу електронної черги для перетину кордону поширюють на пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" для порожніх вантажівок.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що порожні вантажівки зможуть перетнути вказаний пункт пропуску лише за попереднім записом в системі єЧерга на сайті echerha.gov.ua або через застосунок єЧерга.

Реєстрація в системі єЧерга для перетину кордону через "Красноїльськ – Вікову де Сус" стартує 21 липня о 12:00. Безпосередньо рух вантажівок за новим записом стартує 22 липня о 12:00.

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Наразі єЧерга для вантажівок працює на 15 пунктах пропуску. Разом із "Красноїльськ – Вікову де Сус" цей перелік складатиме 16 міжнародних автомобільних пунктів пропуску.

За час дії послуги для вантажівок кордон за онлайн-записом перетнуло понад мільйон вантажівок.