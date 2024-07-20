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Ворог атакував залізницю на Харківщині, є поранені

укрзалізниця

У ніч проти 20 липня російські війська атакували залізницю у Харківській області. Унаслідок цього чотири працівники залізниці були поранені.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Через наслідки ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також затримуються поїзди "Інтерсіті" до Краматорська.

Як повідомллося, уночі ворожі безпілотники атакували енергетичні об’єкти, через що знеструмлювалися побутові та промислові споживачі у Чернігівській та Полтавській областях.

Автор: 

Укрзалізниця (4832) Харківщина (262)


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