Ворог атакував залізницю на Харківщині, є поранені
У ніч проти 20 липня російські війська атакували залізницю у Харківській області. Унаслідок цього чотири працівники залізниці були поранені.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Через наслідки ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також затримуються поїзди "Інтерсіті" до Краматорська.
Як повідомллося, уночі ворожі безпілотники атакували енергетичні об’єкти, через що знеструмлювалися побутові та промислові споживачі у Чернігівській та Полтавській областях.
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