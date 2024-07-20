"Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів через обстріл залізниці

Залізничники продовжують ремонт уражених ділянок у Харківській області, водночас рух поїздів вже відкрито.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що всі відхилення від графіку так само оновлюються в онлайн-режимі.

"У результаті спричинених обстрілами затримок, обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Розвозку по місту в комендантську годину забезпечимо автобусами", – наголосили в компанії.

Також через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків – Львів затримається поїзд №816 Львів – Рахів для пересадки групи пасажирів.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 липня російські війська атакували залізницю у Харківській області. Унаслідок цього чотири працівники залізниці були поранені.