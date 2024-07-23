ЄІБ збільшить позику для Києва на купівлю тролейбусів та вагонів метро до 300 мільйонів євро

Європейський інвестиційний банк вирішив збільшити обсяг фінансування проєкту "Київський міський електротранспорт" зі 100 млн євро до 300 млн євро.

Про це йдеться у листі банку на адресу українського уряду, передає ЕП.

Про збільшення суми позики до ЄІБ зверталась Київська міська держадміністрація. Кошти мають використати до 2029 року на придбання й оновлення тролейбусів та вагонів метрополітену.

Початкову рамкову угоду розміром 100 млн євро ЄІБ відкрив у грудні 2021 року. Перший тендер на купівлю тролейбусів загальною вартістю 50 млн євро не відбувся. Решта 50 млн євро з початкової кредитної лінії будуть використані на придбання вагонів метро, яких, як зазначається у листі ЄІБ, "терміново потребує Київ".

"За нинішніх обставин КП "Київський метрополітен" більше не має доступу до запасних частин, необхідних для регулярного технічного обслуговування вагонів метро, 80% з яких вироблені в Росії, причому понад 60% з них є застарілими", – йдеться у листі.

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Додаткову суму позики розміром 200 млн євро пропонується використати саме на повноцінну модернізацію або заміну вагонів метро.

Загальна вартість проєкту "Київський міський електротранспорт" збільшиться з 217 млн євро до 417 млн євро, з яких 300 млн євро – кошти ЄІБ, 100 млн євро – Європейського банку реконструкції та розвитку, 17 млн євро – власні кошти Києва.

Як повідомлялося, за даними асоціації "Укравтопром", у 2023 році український автопарк поповнили 2770 автобусів (включно мікроавтобусами), що на 32% більше, ніж торік. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).