Ukraine Facility: Уряд планує отримати від ЄС ще 4,1 мільярда євро у вересні

Україна очікує на наступний транш від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility на суму 4,1 млрд євро у вересні 2024 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, Україна успішно виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.

"Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Мова йде про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах", – зазначив він.

Шмигаль наголосив, що Україна розраховує на наступний транш від ЄС в розмірі 4,1 млрд євро вже у вересні цього року.

Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану. У червні до державного бюджету України надійшов транш від Євросоюзу обсягом 1,9 мільярда євро.