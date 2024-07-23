Китай остаточно викинув Росію з проєкту створення літака-конкурента лайнерів Boeing та Airbus

Китай продовжує розробляти далекомагістральний широкофюзеляжний авіалайнер С929 без участі Росії, хоча спочатку його позиціювали як спільний проєкт російських та китайських авіабудівних компаній.

Зокрема, Росія більше жодним чином не згадується на розміщеному макеті літака та його описі на стенді китайської авіабудівної корпорації COMAC на міжнародному авіасалоні Фарнборо, який відкрився вчора у Великій Британії, пише ВВС.

Представник китайської компанії на умовах анонімності підтвердив агенції, що тепер Китай працює над цим проєктом самотужки. Він не уточнив, причини та час виходу Росії з проєкту.

Проєкт далекомагістрального авіалайнера раніше називався CR929, він мав конкурувати з літаками виробництва Boeing та Airbus. У російській корпорації "Ростєх" стверджували, що С у його назві означає Китай, а R – Росію.

На авіасалоні у французькому Ле-Бурже влітку 2023 року новий літак також був представлений як власна китайська розробка, хоча офіційно про вихід Росії з проєкту не повідомлялося.

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Як повідомлялося, російська "Об'єднана двигунобудівна корпорація" (входить до "Ростеху") розробляла новий двигун для цивільної авіації ПД-35, який планували використовувати для російсько-китайського літака CR929, оскільки власного нового літака для двигуна такої потужності РФ не має. Його розробку мали завершити до 2027-2028 років, однак ці строки затягнуться щонайменше ще на кілька років через санкції.

Відтак, російські ЗМІ визнавали, що фаворитами для китайського літака CR929 при виборі двигунів є General Electric GEnx і Rolls-Royce Trent, оскільки їх двигуни готові та сертифіковані. Крім того, замість візків шасі російського виробництва СOMAC наполягала на використанні німецьких та американських вузлів.

Участь у цьому проєкті мала особливе значення для Росії, яка не має технологій виробництва далекомагістральних літаків. У 2014 році під час візиту Путіна до Китаю російська Об'єднана авіабудівна компанія (ОАК) уклала меморандум про співпрацю з китайською Comac, який передбачав будівництво такого літака.

У Росії проєкт був представлений на авіасалоні МАКС-2019 у Жуковському. У Китаї його презентація відбулася наприкінці 2018 року на Airshow China у місті Чжухай.

У червні 2018 року російська ОАК і китайська СОМАС повідомили, що домовилися про основні геометричні характеристики повітряного судна: розмах і форму крила і хвостового оперення, довжину фюзеляжу, розташування двигунів, шасі і дверей.