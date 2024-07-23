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Новини
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Китай остаточно викинув Росію з проєкту створення літака-конкурента лайнерів Boeing та Airbus

c929

Китай продовжує розробляти далекомагістральний широкофюзеляжний авіалайнер С929 без участі Росії, хоча спочатку його позиціювали як спільний проєкт російських та китайських авіабудівних компаній.

Зокрема, Росія більше жодним чином не згадується на розміщеному макеті літака та його описі на стенді китайської авіабудівної корпорації COMAC на міжнародному авіасалоні Фарнборо, який відкрився вчора у Великій Британії, пише ВВС.

Представник китайської компанії на умовах анонімності підтвердив агенції, що тепер Китай працює над цим проєктом самотужки. Він не уточнив, причини та час виходу Росії з проєкту.

Проєкт далекомагістрального авіалайнера раніше називався CR929, він мав конкурувати з літаками виробництва Boeing та Airbus. У російській корпорації "Ростєх" стверджували, що С у його назві означає Китай, а R – Росію.

На авіасалоні у французькому Ле-Бурже влітку 2023 року новий літак також був представлений як власна китайська розробка, хоча офіційно про вихід Росії з проєкту не повідомлялося.

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Як повідомлялося, російська "Об'єднана двигунобудівна корпорація" (входить до "Ростеху") розробляла новий двигун для цивільної авіації ПД-35, який планували використовувати для російсько-китайського літака CR929, оскільки власного нового літака для двигуна такої потужності РФ не має. Його розробку мали завершити до 2027-2028 років, однак ці строки затягнуться щонайменше ще на кілька років через санкції.

Відтак, російські ЗМІ визнавали, що фаворитами для китайського літака CR929 при виборі двигунів є General Electric GEnx і Rolls-Royce Trent, оскільки їх двигуни готові та сертифіковані. Крім того, замість візків шасі російського виробництва СOMAC наполягала на використанні німецьких та американських вузлів.

Участь у цьому проєкті мала особливе значення для Росії, яка не має технологій виробництва далекомагістральних літаків. У 2014 році під час візиту Путіна до Китаю російська Об'єднана авіабудівна компанія (ОАК) уклала меморандум про співпрацю з китайською Comac, який передбачав будівництво такого літака.

У Росії проєкт був представлений на авіасалоні МАКС-2019 у Жуковському. У Китаї його презентація відбулася наприкінці 2018 року на Airshow China у місті Чжухай.

У червні 2018 року російська ОАК і китайська СОМАС повідомили, що домовилися про основні геометричні характеристики повітряного судна: розмах і форму крила і хвостового оперення, довжину фюзеляжу, розташування двигунів, шасі і дверей.

Автор: 

Китай (2122) росія (14175) літак (658) авіакосмічна галузь (148)


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Топ коментарі
+7
китайці побоюються заразитись сухим суперджетом.
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23.07.2024 19:24
+4
удар в псіну
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23.07.2024 19:40
+4
Все у них крадене. Дивився пару відосиків про їх трьохлінєйку. Один їх кулібін вирішив випробувати це чудо. Набрав всяких патронів, армійські, суперснайперські і т.д. приціли різнії адаптовані. Вінчав конструкцію вогнегасник від АКМ. Метав пулі на 100 та 300 м. Провірив мішені і все як було 100 років тому. На 100 м розльот серій 20 см, на 300 -40 см. В центр мішені жодного разу не попав, все по кутках. Ще перед 1 війною академік Федоров говорив, що це чудо не придатне для бою. Без штика неможливо влучити навіть на 100 м. А вони шийку рельси пробивають. В авіації все крадене. Ну як кетайці будуть сертифікувати літак, коли в рашці продукують крадене, а на словах - дайтє нам точку опори......
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23.07.2024 19:50
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китайці побоюються заразитись сухим суперджетом.
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23.07.2024 19:24 Відповісти
Формально прибрали, ніхто не знає скільки все триватиме, а літаки потрібно продавати...
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23.07.2024 20:21 Відповісти
удар в псіну
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23.07.2024 19:40 Відповісти
Все у них крадене. Дивився пару відосиків про їх трьохлінєйку. Один їх кулібін вирішив випробувати це чудо. Набрав всяких патронів, армійські, суперснайперські і т.д. приціли різнії адаптовані. Вінчав конструкцію вогнегасник від АКМ. Метав пулі на 100 та 300 м. Провірив мішені і все як було 100 років тому. На 100 м розльот серій 20 см, на 300 -40 см. В центр мішені жодного разу не попав, все по кутках. Ще перед 1 війною академік Федоров говорив, що це чудо не придатне для бою. Без штика неможливо влучити навіть на 100 м. А вони шийку рельси пробивають. В авіації все крадене. Ну як кетайці будуть сертифікувати літак, коли в рашці продукують крадене, а на словах - дайтє нам точку опори......
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23.07.2024 19:50 Відповісти
20100 рік Московія
- Деда! А чо то такое гремит и в небе белые полосы рисует? Эта Илья-прарок на огненнай калеснице ездяет?
- Нет внучок! То багапративные еретики на железной птице лятають! Не хатять па-божески - как праваславные хрестьяне - на телеге с лашадкай!
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23.07.2024 19:54 Відповісти
От тобі и китаиські фонарики
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23.07.2024 19:54 Відповісти
Перепрошую, а що в тому Ілі ісконнаго? Авіоніка, трапи, шасі...? 114 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів. А без них не літак, а тєлєга виходить...
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23.07.2024 20:42 Відповісти
- Алле Пекин? Там по поводу нашего общего мегаджета, мы планиру... Как, накуй?
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23.07.2024 20:05 Відповісти
стариє пєсні а главнам - в каммуністічіскай брігадє с намі чяйна впєрєді!
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23.07.2024 20:06 Відповісти
Типу раша як той нав'язливий ідот студент під час лабораторних занять
Прийдеться за неї все зробити а вона спише і буде ще всім втирати що їх вклад в розробку більший
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23.07.2024 21:33 Відповісти
Раша імперія, потім сересере, після підарасія не здатні на те, щоб щось створити. А ось ******** вони мастаки, так само і до якогось часу чайна, поки не почали вливати в них інвестиції із-за дешевої рабстли
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23.07.2024 22:19 Відповісти
Китай розуміє, що літак, зроблений разом з кацапами не полетить. Як армата не їде, сцар-колокол не дзвонить, сцар-пушка не стріляє.
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24.07.2024 00:58 Відповісти
Китайцы мыслят стратегически!
Куда Расее девать юани? А вот у жёлтых самолёты покупать!
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24.07.2024 09:03 Відповісти

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