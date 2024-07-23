"Зайвих грошей немає": Путін доручив жорстко контролювати витрати попри рекордне підвищення податків

Попри зростання доходів від експорту нафти та так званих "ненафтогазових доходів" російського бюджету "зайвих грошей" у ньому немає, а бюджетні видатки потрібно жорстко контролювати.

Про це російський диктатор Путін заявив під час зустрічі із головою Рахункової палати Борисом Ковальчуком, повідомляється на сайті Кремля.

"Так, у нас і дохід бюджету зростає, і дефіцит мінімальний, нафтогазові доходи добре себе показують, нафтогазові зараз підростають, але зайвих грошей немає. Тому дуже розраховую на те, що Ви уважніше стежите за фінансовою дисципліною, тим більше не пропустите нічого, що називається криміналом", – сказав Путін.

Він також закликав Ковальчука у випадку потреби дзвонити йому напряму.

"Прямий зв'язок у нас є – у найбільш гострих випадках прямо без жодного сорому знімайте трубку і мені дзвоніть", – додав російський диктатор.

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Як повідомлялося, раніше російський диктатор Путін підписав закон про підвищення податків для росіян та місцевого бізнесу з 2025 року.

Зокрема, закон передбачає запровадження прогресивної шкали оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставками від 13% до 22%, а також підвищення податку на прибуток для бізнесу з 20% до 25%. Це підвищення податків стане найбільшим у XXI столітті, з 2001 року в Росії діяла плоска шкала ПДФО на рівні 13%, її запровадження Путін довгий час називав одним із ключових досягнень свого уряду.

За оцінками російського Мінфіну, завдяки підвищенню податків до федерального бюджету РФ у найближчі шість років додатково вдасться зібрати 16,8 трильйона рублів – суму, що на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту (12,75 трлн рублів) і більш ніж утричі – його ліквідну, але не витрачену частину (5,2 трлн рублів). У тому числі понад 11 трлн рублів за найближчі 6 років до російської скарбниці додатково заплатить бізнес.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

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