"Метінвест" Ахметова ввійшов до п’ятірки кращих роботодавців України

Група "Метінвест" Ріната Ахметова увійшла до п'ятірки "Найкращих роботодавців України 2024" за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Також компанія перемогла у спеціальній номінації "Найкраща програма з адаптації ветеранів".

Рейтинг охоплював 50 найбільших роботодавців, переможців якого визначало експертне журі, та спеціальних номінацій, лідерів яких визначала редколегія журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" і порталу Delo.ua, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

До десятки найбільших роботодавців України також увійшли "Нова пошта", група ДТЕК, Kernel, "Київстар", "Філіп Морріс в Україні", ПУМБ, "АрселорМіттал Кривий Ріг", МХП та "Астарта-Київ".

Критеріями оцінювання учасників спеціальних номінацій стали масштабність проєкту, наявність додаткових умов для добробуту та безпеки персоналу, освітня складова проєкту та його інноваційність.

Читайте також: Business Insider розповів, як у Ахметова виготовляють броню для танків Abrams

Директор з корпоративних комунікацій групи "Метінвест" Олег Давиденко розповів, що робота з ветеранами на підприємствах компанії починається ще під час мобілізації співробітників, з якими постійно підтримують зв'язок. Коли ветерани повертаються до роботи, компанія працює не лише з ними, а й з їхніми родинами.

Він уточнив, що перед тим, як розпочинати програми підтримки колишніх військових, "Метінвест" провів опитування ветеранів, щоб дізнатися, яка саме допомога їм потрібна. І з’ясував: для ветеранів важливо, щоб колеги з ними спілкувалися і під час проходження військової служби.

"Колектив має бути готовим до спілкування – і коли співробітника мобілізовано, і коли він повертається. Залученість вкрай важлива. Це може зробити керівник – поспілкуватися, пояснити. Тому тут дуже емпатична історія, коли спочатку ветеран проходить через людину, а далі – вже через процедури", – пояснив Олег Давиденко під час панелі "Роль роботодавця в адаптації, реінтеграції та соціалізації ветеранів", що відбулася після нагородження переможців спецномінацій.

Він зауважив, що компанія робить акцент на двох основних напрямах – соціальній адаптації ветеранів, зокрема, психологічній і медичній допомозі, та професійній адаптації, зокрема навчанні та перекваліфікації. Наприклад, бажання здобути вищу освіту в університеті "Метінвест Політехніка" цього року висловили понад 15 ветеранів.

Директор з корпоративних комунікацій "Метінвесту" зауважив, що до роботи на підприємства компанії повернулось близько тисячі ветеранів. Він додав, що "Метінвест" готовий працевлаштовувати всіх ветеранів, для яких у компанії є 4 тисячі вакансій.

Як повідомлялося, раніше групу "Метінвест" назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соціального внеску, що свідчить про високу "білу" зарплату співробітників. Загалом же торік "Метінвест" перерахував до українського бюджету 14,61 млрд грн.