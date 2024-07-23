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Новини
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Індонезія вперше за останні 10 років може відновити імпорт нафти з Росії, – Reuters

путін,відодо

Індонезійська державна нафтопереробна компанія Pertamina додала російські сорти нафти до умов своїх тендерів на купівлю сировини для найбільшого у країні нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох трейдерів.

Агентство зауважує, що Pertamina не купувала російську нафту після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, хоча Індонезія не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії.

За наявними даними, Pertamina востаннє купувала російські сорти нафти ESPO Blend і Sokol більше 10 років тому.

Західні санкції проти енергетичного сектору Росії, включаючи ембарго ЄС на її нафту та механізм обмеження цін, зробили Китай, Індію та Туреччину основними покупцями російської нафти.

Індонезійська компанія допустила важку російську нафту Urals разом із сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen та іншими до тендеру на постачання сировини для НПЗ Cilacap з доставкою 15-17 вересня.

Pertamina також допустила до тендеру нафту Sokol серед легких сортів нафти, таких як Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe та інших з доставкою 18-20 вересня.

За даними джерел Reuters, один із тендерів завершився минулого тижня, а інший – у понеділок, проте їх результати ще не оголошені.

Один із співрозмовників агентства, знайомий з планами Pertamina, запевнив, що компанія купуватиме російську нафту лише в тому випадку, якщо вона продаватиметься за ціною, нижчою встановленого країнами "Великої сімки" ліміту на рівні $60 за барель.

Представник нафтопереробного підрозділу Pertamina заявив у вівторок, що компанія закуповуватиме сиру нафту, яка відповідає специфікаціям її нафтопереробного заводу, дотримуючись усіх відповідних норм.

"Якщо ми купуємо сиру нафту з Росії, це буде зроблено за механізмом обмеження ціни", – заявив речник команії Германсіях Насроєн.

Читайте також: Росія пропонує країнам Азії великі знижки на нафту, щоб уникнути обмеження цін, – Bloomberg

Як повідомлялося, раніше у Міністерстві енергетики Індонезії заявляли про зацікавленість країни в імпорті нафти з Росії, для її переробки навіть планують модернізувати індонезійські нафтопереробні заводи.

В уряді країни пояснювали, що населення країни зростає і потреба у нафтопродуктах висока. Індонезія займає за цим показником четверте місце у світі. Водночас країна не хоче залишатися залежною від Близького Сходу й розглядає російську нафту як альтернативу.

Перед цим президент Індонезії Джоко Відодо припустив можливість закупівлі нафти з Росії зі знижками, щоб стримати зростання цін на енергоносії на внутрішньому ринку. 

Автор: 

імпорт (2313) Індонезія (55) нафта (4777) росія (14175) нафтопродукти (460)


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Топ коментарі
+6
Ще однв п@дари
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23.07.2024 20:54
+3
А зебубон з ними вже підписав "договір безпеки"?
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23.07.2024 21:06
+3
Нажаль нема вже таких , як Рейган.. Штати роблять цапів слабкими за рахунок українців , в одночасі не дозволяя українцям перемогти свінорилих .
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23.07.2024 21:12
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23.07.2024 20:50 Відповісти
Ще однв п@дари
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23.07.2024 20:54 Відповісти
А нафти ім потрібно догуя - 300млн населення
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23.07.2024 21:03 Відповісти
А зебубон з ними вже підписав "договір безпеки"?
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23.07.2024 21:06 Відповісти
Нажаль нема вже таких , як Рейган.. Штати роблять цапів слабкими за рахунок українців , в одночасі не дозволяя українцям перемогти свінорилих .
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23.07.2024 21:12 Відповісти
На жаль ні пересічні українці, ні тип паче Зеленський який вкладає купу грошей в телемарафон не розуміють наскільки ми втратили Азію і навіть Південну Америку. Кацапи вливають туди мільйони доларів в пропаганду. В мусульманській (в більшості) Індонезії Кадиров завдяки постійній кацапській і китайській пропаганді має статус майже національного героя. Я ще два роки назад випадково зайшов на індонезійську Трібюне, було відчуття що зайшов на Пєрвий канал чи якусь іншу кацапщину. Не вірите? Почитайте коментарі від, я кацапських і китайських ботів. Після побаченого зробив канал де на Гугл транслейт перекладав відео з нашої сторони. Але Україні нах таке потрібно. Пересічні за пляшкою пива ********* на цензорі і Фейсбуці, а Зеленському воно нах потрібно. Хоча він персонально є часто мішенню такої пропаганди і навіть часто індонезійські політики хавають ту кацапопропаганду. Ось приклад відео штурму кацапами нашої траншеї, 18 мл переглядів, в коментарях одні кацапсьлі боти на різних мовах https://www.youtube.com/watch?v=V0I-f234h48 . І ось таким гівном забита вся Індонезія. Нашої пропаганди 0.
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23.07.2024 21:40 Відповісти
The global South is gone. South East Asia, Africa, Oceania, Latin America are now all with China. No surprise there since it is China who builds bridges, dams, thousands of miles of roadways, high speed rail, power plants, etc. in those parts of the world. It is China who gives out billions in loans, creates jobs and does not make a fuss when local officials line their pocket a little bit. The hopes for the future and prosperity in the South are now aligned with China, not with the West. The West in general, and the US in particular cannot afford to drive development in the developing world any more. It is simply not a priority. The US is yet to build one high speed rail line on its own soil: in California, they have been trying to build one over the last 30 years - but failed, because of the shameless price gouging and everybody ***** each other over the land rights. China has made it a strategic priority to be a global leader and economically tie billions of people all over the world to itself. And the US goes for the "America First fuck you all to hell you useless parasites" philosophy.
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24.07.2024 00:10 Відповісти
тутешніх крикунів хочу спитати- а скільки московитської нафти та газу пркачує Україна ????
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23.07.2024 21:42 Відповісти
Ти Антон довбодят
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24.07.2024 00:33 Відповісти
Я тепер не осуджую тих білих людей, які в минулому жорстоко знищували тубільців.
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23.07.2024 22:29 Відповісти

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