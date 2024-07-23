Індонезія вперше за останні 10 років може відновити імпорт нафти з Росії, – Reuters

Індонезійська державна нафтопереробна компанія Pertamina додала російські сорти нафти до умов своїх тендерів на купівлю сировини для найбільшого у країні нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох трейдерів.

Агентство зауважує, що Pertamina не купувала російську нафту після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, хоча Індонезія не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії.

За наявними даними, Pertamina востаннє купувала російські сорти нафти ESPO Blend і Sokol більше 10 років тому.

Західні санкції проти енергетичного сектору Росії, включаючи ембарго ЄС на її нафту та механізм обмеження цін, зробили Китай, Індію та Туреччину основними покупцями російської нафти.

Індонезійська компанія допустила важку російську нафту Urals разом із сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen та іншими до тендеру на постачання сировини для НПЗ Cilacap з доставкою 15-17 вересня.

Pertamina також допустила до тендеру нафту Sokol серед легких сортів нафти, таких як Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe та інших з доставкою 18-20 вересня.

За даними джерел Reuters, один із тендерів завершився минулого тижня, а інший – у понеділок, проте їх результати ще не оголошені.

Один із співрозмовників агентства, знайомий з планами Pertamina, запевнив, що компанія купуватиме російську нафту лише в тому випадку, якщо вона продаватиметься за ціною, нижчою встановленого країнами "Великої сімки" ліміту на рівні $60 за барель.

Представник нафтопереробного підрозділу Pertamina заявив у вівторок, що компанія закуповуватиме сиру нафту, яка відповідає специфікаціям її нафтопереробного заводу, дотримуючись усіх відповідних норм.

"Якщо ми купуємо сиру нафту з Росії, це буде зроблено за механізмом обмеження ціни", – заявив речник команії Германсіях Насроєн.

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Як повідомлялося, раніше у Міністерстві енергетики Індонезії заявляли про зацікавленість країни в імпорті нафти з Росії, для її переробки навіть планують модернізувати індонезійські нафтопереробні заводи.

В уряді країни пояснювали, що населення країни зростає і потреба у нафтопродуктах висока. Індонезія займає за цим показником четверте місце у світі. Водночас країна не хоче залишатися залежною від Близького Сходу й розглядає російську нафту як альтернативу.

Перед цим президент Індонезії Джоко Відодо припустив можливість закупівлі нафти з Росії зі знижками, щоб стримати зростання цін на енергоносії на внутрішньому ринку.