В Офісі генпрокурора знайшли винних у підтопленні тунелю метро на Теремки

Правоохоронці повідомили про підозру у справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Наразі прокурори підготували клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад.

За даними слідства, неналежне виконання підозрюваними службових обов’язків призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.

"Підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", появи утворень – сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Через це відбулося поступове руйнування окремих елементів тунелів", – вважають слідчі Нацполіції та прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва, які розслідують справу.

Внаслідок цього 8 грудня 2023 року влада Києва ухвалила рішення зупинити рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на вказаному відрізку.

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У прокуратурі уточнили, що в ході досудового розслідування слідчі та прокурори організували пожежно-технічну, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи, а також екпертизи металів, речовин та сплавів.

"За результатами експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам", – наголошується у повідомленні.

Водночас, за даними економічної експертизи, через закриття станцій метро та організацію наземного руху на цій ділянці, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн, а "Київський метрополітен" недоотримав доходи на суму майже 26 млн грн.

В Офісі генпрокурора зауважили, що наведені суми збитків не є остаточними, оскільки ремонт тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська та його фінансування ще тривають.

Як повідомлялося, на початку травня КП "Київський метрополітен" уклало договір із ТОВ "СП "Автострада" на капремонт перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену (між станціями "Деміївська" та "Либідська" за 445,49 млн грн.

Раніше ця компанія не мала досвіду будівництва чи ремонту тунелів метро. Однак ще у грудні 2023 року "Київський метрополітен" уклав угоду з ТОВ "Група компаній "Автострада" на проєктування та підготовчі роботи по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" вартістю 21,16 млн грн. Угоду уклали без проведення відкритих торгів всього через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

Проєктування і підготовчі роботи по ремонту метро до "Деміївської" свідчили, що "Автострада" отримає і великий контракт на сам ремонт.