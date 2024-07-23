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Новини
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У середу світла буде більше, протягом 14 годин відключатимуть лише одну чергу, – "Укренерго"

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України, але вони будуть значно меншими, ніж анонсовані на 23 липня.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно", – сказано в повідомленні.

Для порівняння, на 23 липня прогнозувалося, що з 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. В інші години доби мали діяти дві черги відключень. Але протягом дня анонсовані обмеження енергопостачання суттєво пом'якшили, а у деяких регіонах вдень у вівторок їх взагалі скасували. 

Як повідомлялося, уряд розширив перелік об’єктів, на які не поширюватимуться стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

Зокрема, окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, електроенергію не відключатимуть для населених пунктів, а також об’єктів у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та від лінії зіткнення.

Автор: 

електроенергія (4234) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+4
Дякуємо найвеличнішому за світло. Щоб ми без тебе робили.
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23.07.2024 18:34
+2
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23.07.2024 18:33
+1
Нам свiтла не треба - нам жОПА свiтить
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23.07.2024 18:30
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Нам свiтла не треба - нам жОПА свiтить
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23.07.2024 18:30 Відповісти
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23.07.2024 18:33 Відповісти
Дякуємо найвеличнішому за світло. Щоб ми без тебе робили.
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23.07.2024 18:34 Відповісти
електроенергію не відключатимуть для населених пунктів, а також об'єктів у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та від лінії зіткнення. Джерело: https://biz.censor.net/n3501204
Да. Времевский выступ. За все время войны электричество выключали только один раз. В апреле 22-го. Еще не включили
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23.07.2024 18:46 Відповісти
Сьогодні відключали більше ніж вчора, тобто завтра буде ще гірше.

Цікаво ще схеми черг отих ввдключегь побачити..з адресами.
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23.07.2024 19:10 Відповісти
Так так, віримо. Після 20 числа вже стало більше світла... в когось мабуть. Бо в Дніпрі як не було світла по 15-16 годин у будні, так і немає.
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23.07.2024 19:29 Відповісти
Дніпра. Одеси ,Київа ,Сум. це не стосується...
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24.07.2024 03:43 Відповісти
Врали иза жари отключали свет, жара спала...
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23.07.2024 19:38 Відповісти
Дощ
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23.07.2024 20:52 Відповісти
как с ковидовраньём: намордник, всплеск, борьба, зафиксировано, бережіть себе, кислород, победа, вакцина, плато, погіршення, и в Индии трупы жгут
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23.07.2024 21:19 Відповісти

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