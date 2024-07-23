У середу світла буде більше, протягом 14 годин відключатимуть лише одну чергу, – "Укренерго"

Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України, але вони будуть значно меншими, ніж анонсовані на 23 липня.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно", – сказано в повідомленні.

Для порівняння, на 23 липня прогнозувалося, що з 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. В інші години доби мали діяти дві черги відключень. Але протягом дня анонсовані обмеження енергопостачання суттєво пом'якшили, а у деяких регіонах вдень у вівторок їх взагалі скасували.

Як повідомлялося, уряд розширив перелік об’єктів, на які не поширюватимуться стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

Зокрема, окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, електроенергію не відключатимуть для населених пунктів, а також об’єктів у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та від лінії зіткнення.