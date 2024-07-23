В Україні вже зібрали половину ранніх зернових

Цьогоріч урожай культур ранньої групи сягне близько 27 млн тонн.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Екватор по збиранню ранніх зернових пройдений. Є певні коригування по регіонах – у південно-східних через спеку врожайність трішки зменшилась, а в західних областях – більша, ніж передбачалось. Результати по ранніх зернових відповідають прогнозу, і ми вдячні аграріям за їхню працю", – розповів Висоцький.

Він додав, що, за попередньою оцінкою, цього маркетингового року експортний потенціал щодо зернових культур прогнозується в межах 40-43 млн тонн.

Водночас є низка груп товарів, за якими ЄС може застосовувати обмеження. Так, рівень мита на експорт цукру перевищує 400 євро за тонну, що не дозволяє йому бути конкурентоспроможним на європейському ринку. Для виробників меду така тенденція теж є негативною, хоч і дозволяє бути конкурентними.

Втім, як наголосив Висоцький, будь-які квоти та обмеження призводять до зменшення прибутків українських фермерів.

Як повідомлялося, наприкінці червня аграрії шести областей почали збирання ранніх зернових та зернобобових культур нового урожаю.

Мінагрополітики прогнозує, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.