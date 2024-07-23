Хабар на $170 тисяч за закриття справи: НАБУ повідомило про підозру прокурору Офісу генпрокурора

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило прокурору Офісу генерального прокурора про підозру у підбуренні до надання неправомірної вигоди у розмірі $170 тис. за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 (підбурення до кримінального правопорушення), ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) КК України, повідомляє пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, підозрюваний схилив підприємця до надання хабаря прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 15 липня НАБУ і САП викрили двох прокурорів Офісу генпрокурора на гарячому. За версією слідства, вони отримали хабар у розмірі $170 тисяч за закриття кримінального провадження.

За даними ЗМІ, йдеться про прокурорів відділу нагляду за додержання законів при виконанні кримінальних покарань і пробації. Зокрема, детективи НАБУ затримали одного з прокурорів – Олега Гунька.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн грн.