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Новини
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Хабар на $170 тисяч за закриття справи: НАБУ повідомило про підозру прокурору Офісу генпрокурора

Прокурорів ОГПУ викрили на хабарі у $170 тисяч

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило прокурору Офісу генерального прокурора про підозру у підбуренні до надання неправомірної вигоди у розмірі $170 тис. за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 (підбурення до кримінального правопорушення), ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) КК України, повідомляє пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, підозрюваний схилив підприємця до надання хабаря прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 15 липня НАБУ і САП викрили двох прокурорів Офісу генпрокурора на гарячому. За версією слідства, вони отримали хабар у розмірі $170 тисяч за закриття кримінального провадження.

За даними ЗМІ, йдеться про прокурорів відділу нагляду за додержання законів при виконанні кримінальних покарань і пробації. Зокрема, детективи НАБУ затримали одного з прокурорів – Олега Гунька.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн грн. 

Автор: 

НАБУ (1529) хабар (506) підозра (156) Офіс Генпрокурора (458)


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Щось ми сьогодні вже чули про офіс ген. прокурора та медведчука.
Совпадєніє? Нє думаю.
Навіть коментарі не треба. Вже все прокоментовано під попереднім повідомленням.
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23.07.2024 20:50 Відповісти
У цій конторі кого не арештуєш, то не помилися - відбірні ублюдки.
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23.07.2024 22:11 Відповісти
Якщо прокурори ісудді беруть що говорить про інших прикордонники митниця влк поліція поки порядні воюють то ці грабують верніть смертну кару це мародерство конфісковувать все і у всієї рідні не помилитесь 10 т гр взяв 10 років і погеометричній прогресії за кордон не випускать хто виїхав то й позбавляється громадянства і майнових прав
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24.07.2024 16:59 Відповісти

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