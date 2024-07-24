Ворог атакував портову інфраструктуру Ізмаїла

У ніч проти 24 липня ворог атакував ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, під прицілом росіян була припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок.

Троє людей отримали поранення. Двоє з них шпиталізували у стані середньої ступеню важкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.

"Унаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", – уточнив Кіпер.

Як додали в Ізмаїльській районній держадміністрації, у результаті дронових атак постраждала портова інфраструктура на території міста Ізмаїл.

Як повідомлялося, 10 липня російські військові ракетами атакували Одещину. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району.