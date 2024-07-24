"Укренерго" скасувало відключення світла вдень майже по всій країні. Коли знову запрацюють графіки? (оновлено)

Графіки відключень електроенергії 24 липня не застосовуватимуться до 16:00.

Про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК.

"За інформаціює від Укренерго відключення світла до 16:00 не передбачаються. Одещина: графіки скасовані до 18:00", – йдеться у повідомленні.

Водночас пізніше в "Укренерго" уточнили, що 24 липня в денні години відключення скасовані майже по всій країні.

Зокрема, з 09:30 до 16:00 скасовані відключення у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій та Хмельницькій областях.

Водночас з 8:20 до 18:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Раніше "Укренерго" анонсував, що обмеження електроспоживання 24 липня будуть меншими, ніж зазвичай, але діятимуть упродовж всієї доби. Зокрема, очікувалося, що з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години – дві черги.

Як повідомлялося, уряд розширив перелік об’єктів, на які не поширюватимуться стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

Зокрема, окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, електроенергію не відключатимуть для населених пунктів, а також об’єктів у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та від лінії зіткнення.