Із ремонту вивели ще один енергоблок АЕС. Це зменшить дефіцит електроенергії (оновлено)
На одній з атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії. Нагадаємо, що значний дефіцит в енергосистемі спричинений масованими російськими атаками по українській енергетиці", – йдеться у повідомленні.
Як уточнили в НАЕК "Енергоатом", на відремонтованому енергоблоці також перезавантажили ядерне паливо.
"Після планово-попереджувального ремонту з завантаженням свіжого ядерного палива та вивезенням відпрацьованого ядерного палива, на 13 діб раніше встановленого терміну, до енергомережі України підключено один з атомних енергоблоків. Наразі триває набір його потужності", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, минулого тижня "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.
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