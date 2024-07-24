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Новини
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Із ремонту вивели ще один енергоблок АЕС. Це зменшить дефіцит електроенергії (оновлено)

аес

На одній з атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії. Нагадаємо, що значний дефіцит в енергосистемі спричинений масованими російськими атаками по українській енергетиці", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в НАЕК "Енергоатом", на відремонтованому енергоблоці також перезавантажили ядерне паливо.

"Після планово-попереджувального ремонту з завантаженням свіжого ядерного палива та вивезенням відпрацьованого ядерного палива, на 13 діб раніше встановленого терміну, до енергомережі України підключено один з атомних енергоблоків. Наразі триває набір його потужності", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, минулого тижня "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.

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АЕС (810) електроенергія (4234) Міненерго (922)


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Ну все, нарешті дочекалися,тепер мусить бути, зниження тарифів ,на електроенергію!
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24.07.2024 11:31 Відповісти
Нiхуа. Доплачувати будуть
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24.07.2024 11:34 Відповісти
Ха, вони там кажуть, що з такими низькими тарифами ядра неохоче і дуже нудно там діляться в реакторах, і потрібно ще підвищувати.
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24.07.2024 11:36 Відповісти
Норм, спека спала і вони ремонти закінчили. Наступні планові ремонти якраз до настання холодів, напевно, заплановані
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24.07.2024 11:32 Відповісти
І це завдяки невгамовній ,наполеглевій праці зекерманичів!!))
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24.07.2024 11:34 Відповісти
Потужнiй!!
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24.07.2024 11:38 Відповісти
Можливо це не потрібно афішувати .... для орків любі покращення... повід для ракетної атаки... люди всерівно бачать по відключеннях і їм не потрібні заяви
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24.07.2024 11:49 Відповісти

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