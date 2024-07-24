Із ремонту вивели ще один енергоблок АЕС. Це зменшить дефіцит електроенергії (оновлено)

На одній з атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії. Нагадаємо, що значний дефіцит в енергосистемі спричинений масованими російськими атаками по українській енергетиці", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в НАЕК "Енергоатом", на відремонтованому енергоблоці також перезавантажили ядерне паливо.

"Після планово-попереджувального ремонту з завантаженням свіжого ядерного палива та вивезенням відпрацьованого ядерного палива, на 13 діб раніше встановленого терміну, до енергомережі України підключено один з атомних енергоблоків. Наразі триває набір його потужності", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, минулого тижня "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.