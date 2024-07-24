Росіяни вп’яте за день обстріляли Харків. Є влучання по інфраструктурному об’єкту (оновлено)

Російські військові атакували інфраструктурний об’єкт у Харкові, на місці зайнялась пожежа.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

"Ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа", – зазначив він.

Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих та руйнувань.

Згодом Терехов уточнив, що росіяни від початку середи здійснили вже п'ять обстрілів Харкова, попередньо ракетами з устапновок С-300.

"П’ятий "приліт" по місту за сьогодні і знову по промисловій зоні... Внаслідок останнього ракетного удару по Харкову постраждали шестеро городян. Їм надають медичну допомогу", – додав Терехов.

О 17:00 мер Харкова повідомив, що російські війська атакували центр міста керованою авіаційною бомбою (КАБ).

"Удар КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови... Двоє постраждалих внаслідок удару по приватному житловому будинку. Пожежа. На місці працюють усі відповідні служби", – написав Терехов.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 липня ворог атакував ударними безпілотниками портову інфраструктуру Ізмаїла.