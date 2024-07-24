Україна увійшла до найуспішніших країн світу за рівнем прогресу в рейтингу паспортів за останні 10 років

Україна піднялася з 32 на 30 місце у міжнародному рейтингу паспортів, десять років тому вона займала 53 місце.

Власники українського паспорта, як і раніше, мають безвізовий доступ до 148 країн світу, проте позиції інших країн у рейтингу змінилися, свідчить оновлений Індекс паспортів світу, який публікує компанія Henley&Partners на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Очолив рейтинг "найвпливовіших паспортів" Сінгапур, який вирвався із шістки країн, які ділили перше місце на початку цього року. Громадяни цієї держави можуть подорожувати без віз за 195 напрямками світу з 227 можливих.

Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та Японія займають друге місце: кожна з країн тепер має безвізовий доступ до 192 напрямків. Ще сім держав – Австрія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Фінляндія, Швеція та Південна Корея – забезпечили для своїх громадян безвізовий доступ до 191 країни світу та посідають третє місце в рейтингу.

Велика Британія займає четверте місце разом із Бельгією, Данією, Новою Зеландією, Норвегією та Швейцарією. Громадяни цих держав можуть подорожувати без віз до 190 країн.

З-поміж країн-сусідів України найвище місце у рейтингу займають Польща (6 місце, її громадяни безвізовий в'їзд до 188 країн), Угорщина (7 місце, 187 країн), Словаччина (10 місце, 184 країни) та Румунія (14 місце, 177 країн).

Росія разом із Туреччиною розташувалася у рейтингу на 45 місці, їх громадяни можуть відвідувати без віз 116 країн. За минулий період Росія уклала угоду про безвізове переміщення з Малаві, але опустилася на шість позицій через втрату безвізового доступу до Габону, Терксу і Кайкосу, Того та Північної Македонії.

Водночас укладачі рейтингу внесли Україну до топ-9 країн, які досягли найбільшого прогресу за останнє десятиліття. Зокрема, у 2014 році Україна займала у рейтингу 53 місце, за десятиліття вона піднялася у рейтингу паспортів на 30 місце.

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"Загальна тенденція останніх двох десятиліть полягає у зростанні свободи пересування, при цьому середня кількість країн, до яких мандрівники можуть потрапити без віз, практично подвоїлася з 58 у 2006 році до 111 у 2024 році. Однак розрив у можливостях паспортів, що займають верхні та нижні позиції Індексу, зараз просто грандіозний, якщо врахувати, що громадяни Сінгапуру (1 місце рейтингу) можуть відвідувати на 169 країн більше, ніж громадяни Афганістану (103 місце та 26 країн без віз)", – зауважив голова правління Henley&Partners Крістіан Келін .

Як повідомлялося, у січні Україна опустилася з 30 на 32 місце у міжнародному рейтингу паспортів. Попри досягнення домовленості про безвізове переміщення з Кенією, М'янмою та Ефіопією, у загальному рейтингу Україна втратила дві сходинки через зміни позицій інших країн в Індексі паспортів світу.