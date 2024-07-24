Дефіцит кадрів: Для жінок запустять програму навчання на водійок автобусів
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з представництвом ООН Жінки в Україні запустять пілотний проєкт навчання жінок-водійок у сфері пасажирських автобусних перевезень.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Проєкт під назвою "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" – це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок.
Зазначається, що, фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням РФ.
"Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій", – наголосив заступник міністра Сергій Деркач.
За його словами, дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, а це близько 6 тисяч співробітників.
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У межах проєкту передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.
Крім того, на пілотних комунальних підприємствах буде проведено цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці, а також загальногомоніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств.
Проєкт "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" реалізується ГО "Фундація інституційного розвитку" та за фінансової підтримки Швеції.
Яяк повідомлялося, в Україні також планують запустити національну програму навчання жінок керування фурами
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Але курси можна оголошувати - але нахіба жінкам йти на ці роботи ,якщо можна виїхати в умовну Польщу - і заробити там такій же роботі в 3 роази більше ...
1 ,Я не воюю ,маю право на альтернативку по закону - в якій держава мені незаконно відмовляє
2, З рідних в ЗСУ - єдиний рідний брат І єдина донька ( з 18 років в ЗСУ 2004 р.н)
3 . З 5 чоловік в родині ,які на нулі - три вже загинуло .
Тепер зрозуміло - чому мене ніуя не влаштовує ідея войни до пабєди (незрозуміло як ) з контрнаступами - про яку кричать тилові пабєдуни ?
Тепер ваша черга Дайте відповідь на прості питання
З якого ви року і де воюєте ?
Хто з ваших рідних воює і скільки з них на нулі ?
Скільки з вашої Родини загинуло людей ?
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- У меня закончились патроны
- Но ты же коммунист...!
И пулемет застрочил снова... (с)
До чого тут це питання до цілком резонного зауваження, що якщо баби раніше особливо у водії автобусів і фрезерувальники не рвалися, то з хера чи почнуть зараз?
Відповісиш на запитання https://biz.censor.net/user/493653
- Наклеивать ярлыки…
- Ну нет, наклеивать ярлыки - это мы обезьянам не отдадим.
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+ на нормального електрика треба вчитися мінімум 4 роки + мінімум рік практики з гарним керівником.
І я не сказав головного, що в енергетиці доволі часто гинуть люди, бо часто приходиться працювати під напругою, бо фізично не можна відключити будинок. Під час роботи відламується провід в старій щитовій, падає на руку і прихвачує, мене витягували і я витягував, всяке було. Регулярно по Україні хоронили працівників енергетики, чуть не кожен тиждень, це те що було відомо.
Так от за 10 000 грн мало яка жінка захоче лізти під напругу, а особливо як отримає удар, я це бачив і прийшли і пішли. Нажаль що є ... я це розумію і нормально ставлюся.
Так, є кидалово і обман, але сарафанне радіо і пробігтися попитати і проблем нема, і всіх є знайомі електрики чи сантехніки, які нормально виконують свою роботу.
А електрик з ЖЕК, то там з.п. мінімалка, то зрозуміло яка буде якість роботи. Зараз зняти житло які ціни для молоді і молодь шукає де заробити на життя.
Нажаль не зможуть жінки все замінити, ну є на то багато причин. У китайців не вистачає жінок дуже сильно, перебили дівчат у свій час. Просто будуть привозити заробітчан, коли своїх перемелють на війні, або кардинально все передивлятися, щоб люди повернулися, але навряд з такими драконівськими умовами.
цікаво коли ці дебіли з новоязом жінок суддів будуть суддійками чи суддикинями величати
Я работала в банке Райффайзен. На словах они поют, что кадры - это самый ценный ресурс банка. На деле - все наоборот.