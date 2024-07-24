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Дефіцит кадрів: Для жінок запустять програму навчання на водійок автобусів

транспорт,автобус,маршрутка,троллейбус,коронавирус

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з представництвом ООН Жінки в Україні запустять пілотний проєкт навчання жінок-водійок у сфері пасажирських автобусних перевезень.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Проєкт під назвою "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" – це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок.

Зазначається, що, фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням РФ.

"Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій", – наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

За його словами, дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, а це близько 6 тисяч співробітників.

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У межах проєкту передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Крім того, на пілотних комунальних підприємствах буде проведено цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці, а також загальногомоніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств.

Проєкт "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" реалізується ГО "Фундація інституційного розвитку" та за фінансової підтримки Швеції.

Яяк повідомлялося, в Україні також планують запустити національну програму навчання жінок керування фурами

Автор: 

жінки (69) водії (69) автобус (247)


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Топ коментарі
+14
Це нічого - оскільки наступатєлі 91 року вважають -що в нас нескінчений мобрезврв - то незабаром ,будуть оголошувати курси зварювальників ,охоронців , вантажників та шпалоукладальниць ..

Але курси можна оголошувати - але нахіба жінкам йти на ці роботи ,якщо можна виїхати в умовну Польщу - і заробити там такій же роботі в 3 роази більше ...
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24.07.2024 14:27
+12
Ви ж пабєдуни 1991 року все ж для цього робите - покладете всіх чоловіків в безсенсових штурмах на мінні поля , самі тилові пацюки перепливете Тису - і там буде стонати про "тяжку долю " України ..
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24.07.2024 14:31
+12
Тим паче, що весь цінний генофонд нації - прокурори, судді, депутати, чиновники, митники, кримінал та інші їздять на своїх дорогих автомобілях. А решта нехай селяться поруч із заводом і нефуй шастати
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24.07.2024 14:31
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да хрін потрібні ті автобуси,людей в містах не має щоб їздити
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24.07.2024 14:21 Відповісти
Тим паче, що весь цінний генофонд нації - прокурори, судді, депутати, чиновники, митники, кримінал та інші їздять на своїх дорогих автомобілях. А решта нехай селяться поруч із заводом і нефуй шастати
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24.07.2024 14:31 Відповісти
Будуть возити бангадешців, колумбійців, сиріців, іранців
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24.07.2024 14:39 Відповісти
їм ішаков досить ...
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24.07.2024 14:55 Відповісти
Це нічого - оскільки наступатєлі 91 року вважають -що в нас нескінчений мобрезврв - то незабаром ,будуть оголошувати курси зварювальників ,охоронців , вантажників та шпалоукладальниць ..

Але курси можна оголошувати - але нахіба жінкам йти на ці роботи ,якщо можна виїхати в умовну Польщу - і заробити там такій же роботі в 3 роази більше ...
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24.07.2024 14:27 Відповісти
Хочеш, щоб Україна була у складі росіі?
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24.07.2024 14:28 Відповісти
Ви ж пабєдуни 1991 року все ж для цього робите - покладете всіх чоловіків в безсенсових штурмах на мінні поля , самі тилові пацюки перепливете Тису - і там буде стонати про "тяжку долю " України ..
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24.07.2024 14:31 Відповісти
Кацапсяча кров ти ховаєшся від призову то сиди і не смерди а по будівгицтвам без оформлення підприємства не оформлюють і налог не платять і як рабів на майже мінімалку тримають це влаштовує ? А під наливайками з ранку до вечора сидять через групи попереджають де стоять тцк відключіть мобільних операторів особливо інтернет закрить розважальні заклади то кацапи не панькаються гребуть всіх бо їм перемога потрібна а ушльопки без мізків цього не розуміють ждуть х з чого еадирівців бурятів європа не ризова всіх не прийме біжіть на парашку
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24.07.2024 14:42 Відповісти
Про себе :

1 ,Я не воюю ,маю право на альтернативку по закону - в якій держава мені незаконно відмовляє

2, З рідних в ЗСУ - єдиний рідний брат І єдина донька ( з 18 років в ЗСУ 2004 р.н)

3 . З 5 чоловік в родині ,які на нулі - три вже загинуло .

Тепер зрозуміло - чому мене ніуя не влаштовує ідея войни до пабєди (незрозуміло як ) з контрнаступами - про яку кричать тилові пабєдуни ?

Тепер ваша черга Дайте відповідь на прості питання

З якого ви року і де воюєте ?

Хто з ваших рідних воює і скільки з них на нулі ?

Скільки з вашої Родини загинуло людей ?
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24.07.2024 14:49 Відповісти
Всі з родини -цивільні до війни ,державних посад не займали , платники податків .
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24.07.2024 14:52 Відповісти
Хочеш, щоб Україна була у складі росіі?
======

- У меня закончились патроны
- Но ты же коммунист...!
И пулемет застрочил снова... (с)

До чого тут це питання до цілком резонного зауваження, що якщо баби раніше особливо у водії автобусів і фрезерувальники не рвалися, то з хера чи почнуть зараз?
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24.07.2024 14:39 Відповісти
Це бімба )))
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24.07.2024 14:41 Відповісти
Нам тут у кожній темі пропонують відмовитися від теперішніх та майбутніх окупованих територій на користь росіі. 100 років тому російські пропагандисти таки вмовили від них відмовитися у результаті чого ми втратили не лише ті території, а й всю Україну і у 2014 з тих територій бувші українці, яких перетворили на російськомовне бидло напали на нас.
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24.07.2024 14:57 Відповісти
Чий Крим?
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24.07.2024 16:43 Відповісти
Був - є - і буде українським!

Відповісиш на запитання https://biz.censor.net/user/493653
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25.07.2024 12:47 Відповісти
Спочатку поясни, хто такі зепідари.
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25.07.2024 12:56 Відповісти
Ну так до повномасштабної війни теж не було кордонів 91-го року, але і в складі раші не були і мале безвіх і були без п'яти хвилин европейською державою. У вас або чорне, або біле
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24.07.2024 14:54 Відповісти
За цією логікою, якщо від України залишиться один квадратний метр, то ми не будемо у складі раші. Скажіть це тим, хто зараз на окупованих територіях.
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24.07.2024 15:02 Відповісти
Окуповані території майже повністю зтерті з лиця Землі. Люди з проукраїнською позицією або виїхали (втекли) - або вбиті (скоріше за все). Напевно треба трохи реально дивитися на стан речей на даний момент. Ну і такі питання не вам і не мені вирішувати
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24.07.2024 15:14 Відповісти
Крим стертий з лиця Землі?
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24.07.2024 15:22 Відповісти
Тим більше "Охорона праці" забороняє жінкам підіймати важкі вантажі. І серед своїх знайомих я не знаю жодну, яка має категорію D. І де вони візьмуть три роки стажу
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24.07.2024 14:31 Відповісти
Ще можна закупити та видресирувати мавп.
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24.07.2024 14:28 Відповісти
А в Раде кто тогда? Рацуха на 5 лет опоздала....
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24.07.2024 14:34 Відповісти
Маєш навики?
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24.07.2024 14:45 Відповісти
- В Индии обезьяны собирают кокосы. А мои макаки в сибирской тайге будут собирать кедровые шишки, лущить их, складывать в ящики, понимаете…
- Наклеивать ярлыки…
- Ну нет, наклеивать ярлыки - это мы обезьянам не отдадим.
©
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24.07.2024 16:00 Відповісти
Так а що це змінить? Таке враження наче жінки все життя без роботи сиділи. А тут їх взяли і на автобуси посадили. Якщо десь прибуде, то десь убуде. А хто в декретах сидів і тд то і так сидітиме.
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24.07.2024 14:31 Відповісти
Ну така логіка у людей. Тим більше це ж проблема глобальна. Це б якщо дійсно в якійсь галузі з якихось причин в мирний час були б проблеми. Тоді ще можна зрозуміти. А тут проблема глобальна. А іноземні компанії взагалі можуть скоро з небажанням брати на роботу резидентів України, тому що працівника всбудь який момент можуть смикнути в армію безстроково
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24.07.2024 14:34 Відповісти
В ІТ це вже поголовно. На співбесіді запитувати чи є бронь якась, а потім відмовляти, це вже нормальна практика.
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24.07.2024 15:15 Відповісти
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24.07.2024 15:18 Відповісти
ще треба курси електриків і сантехніків, бо в містах скоро буде колапс
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24.07.2024 14:34 Відповісти
Як енергетик кажу - електриком після проходження курсів не станеш. Тут потрібна практика і багато чого вчити, бо постійно з'являються нові технології
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24.07.2024 14:36 Відповісти
Працював в РЕМ, взяли декілька жінок. Випадково коротнули, бахнуло, трохи вогонь був, на другий день звільнилися ))), це вони навіть пів року не відробили для отримання допуску до робіт.

+ на нормального електрика треба вчитися мінімум 4 роки + мінімум рік практики з гарним керівником.

І я не сказав головного, що в енергетиці доволі часто гинуть люди, бо часто приходиться працювати під напругою, бо фізично не можна відключити будинок. Під час роботи відламується провід в старій щитовій, падає на руку і прихвачує, мене витягували і я витягував, всяке було. Регулярно по Україні хоронили працівників енергетики, чуть не кожен тиждень, це те що було відомо.

Так от за 10 000 грн мало яка жінка захоче лізти під напругу, а особливо як отримає удар, я це бачив і прийшли і пішли. Нажаль що є ... я це розумію і нормально ставлюся.
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24.07.2024 15:12 Відповісти
Люто плюсую!! У самого група з електробезпеки V до і вище 1000 Вольт
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24.07.2024 15:15 Відповісти
Я написав те що бачив реально, що є. Я не посміятися, а що є і було реально. Пробували в РЕМ брати жінок як електромонтерів і нічого путнього з того не вийшло. Навіть для тестів приймали, пробували, але нічого не вийшло. Не витримували і не могли виконувати поставлені роботи, день на спеці пектися, тягати проводи, робити фізично день і т.д. Ну виключення звичайно будуть і я таке бачив, але це як виняток скоріше, ніж правило.
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24.07.2024 15:37 Відповісти
так, ви праві, не всі жінки зможуть працювати електриком чи сантехніком, але і не всі чоловіки можуть стати кваліфікованими спеціалістами, у багатьох руки з ... ростуть, але знайдуться жінки які будуть процювати в цих сферах, бо в нас не має іншого виходу, просто не буде кому, і після війн важкі часи витягували жінки. Правда наша влада обіцяє високваліфікованих спеціалістів в будівництві і в інших сферах завезти з Африки і Азії, я вже уявляю іх кваліфікацію і наше життя...
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24.07.2024 17:31 Відповісти
Пишу по роботі, бо стикався дуже часто. На рахунок кваліфікованих, то кваліфіковані електрики і сантехніки вартують відповідно грошей за оплату, а не за пляшку, як за часів совка. Багато думають, що електрик, ще бухий дядько літнього віку, який буде працювати майже задарма. Вибачте, але один тільки інструмент для початку вартує більше 10 000 грн, якісний. Так от хто пише, що у багатьох руки із ... ростуть, то просто ви таких наймали за копійки, от і все. Вибачте вчитися 5 років, потім люди за 100 грн хочуть, щоб перебрав щитову, то це смішно, ще й обзивають, а потім після дешевих робітників вже готові заплатити нормально, щоб воно було виконано якісно.

Так, є кидалово і обман, але сарафанне радіо і пробігтися попитати і проблем нема, і всіх є знайомі електрики чи сантехніки, які нормально виконують свою роботу.

А електрик з ЖЕК, то там з.п. мінімалка, то зрозуміло яка буде якість роботи. Зараз зняти житло які ціни для молоді і молодь шукає де заробити на життя.

Нажаль не зможуть жінки все замінити, ну є на то багато причин. У китайців не вистачає жінок дуже сильно, перебили дівчат у свій час. Просто будуть привозити заробітчан, коли своїх перемелють на війні, або кардинально все передивлятися, щоб люди повернулися, але навряд з такими драконівськими умовами.
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24.07.2024 18:45 Відповісти
Я багато працював після роботи в РЕМ, домовлялися і робив роботу, але це була відповідна оплата відповідно зі складністю (від банальної заміни проводів чи автомата до повної реконструкції щитової на ******* деталі). Хлопці і проводки в квартирах робили, мали інструмент. І багато хто з інших це робили, це було нормально. Домовлялися з власниками і робили, тим паче є допуски і документи. А були люди, які тупо кричали, що ремонт щитових це робота електромонтерів РЕМ і навіть заміна розеток у них в житлі )))) що смішно, бо щитова - це ЖЕК, а розетки в квартирі взагалі власність приватна власника, і такі наглі посилалися дуже далеко і просто. Судом лякали )))). Любителів, щоб зробили нашару задарма дуже багато, ще й кричать, що їм ще винні ))). Іноді дивуєшся як такі люди дожили до своїх років і не розуміють банальних речей, меж розподілу і взагалі що вони підписували, коли укладали угоди з РЕМ, Водоканал і т.д.
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24.07.2024 18:57 Відповісти
Ну то нехай тцкуни і далі простих працівників бусифікують. А зграю чиновників які нічого окрім перекладання папірців і протирання штанів нічого не роблять. А вони ще гарно бюджет ''доять'' ну і хабарі беруть (хто може). Дуже цінний ресурс для воюючої країни.
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24.07.2024 14:36 Відповісти
Для особливо обдарованих хто буде захищать твою сім,ю мої діти племінники дркзі воюють а аи сукм бухаєте та скиглите що вас як зурів ганяють десяток розстрілять за зраду прилюдно інші подумають
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24.07.2024 14:50 Відповісти
Налийте мені сто грам - хочу бухнути...
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24.07.2024 15:16 Відповісти
как у хазанова ПРВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ или райкина ЗАЧЕМ БАЛЯРИНЕ В ПУСТУЮ КРУТИТЬСЯ НА СЦЕНЕ--подключите динамомашину пусть вырабатывает электричество и.т.д. ИДИОТЫ И ДЕБИЛЫ!!!
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24.07.2024 14:42 Відповісти
тю так проще набрать из африки людей. все равно украинцы будут до последнего воювать.
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24.07.2024 14:47 Відповісти
А ізраїльтяни будуть до останнього воювати?
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24.07.2024 14:59 Відповісти
водійок )
цікаво коли ці дебіли з новоязом жінок суддів будуть суддійками чи суддикинями величати
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24.07.2024 14:58 Відповісти
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24.07.2024 15:19 Відповісти
безсовісна мерзота робить вигляд, що не розуміє як виправити ситуацію. Поясню для недолугих - люди будуть шукати можливість влаштуватися на роботу самостійно, якщо ЗП буде відповідати їх очікуванням. Проводьте хоть курси космонавтів, але за 300 євро цього робити ніхто не буде
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24.07.2024 15:32 Відповісти
Крепче за шофёрку держись, баран )
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24.07.2024 15:53 Відповісти
В начале войны людей сокращали. А теперь дефицит. Как неожиданно. А люди должны были сидеть и ждать,когда они опять станут нужны. Украина - страна, где труд человеческий не ценится.
Я работала в банке Райффайзен. На словах они поют, что кадры - это самый ценный ресурс банка. На деле - все наоборот.
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24.07.2024 16:21 Відповісти

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