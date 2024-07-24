Дефіцит кадрів: Для жінок запустять програму навчання на водійок автобусів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з представництвом ООН Жінки в Україні запустять пілотний проєкт навчання жінок-водійок у сфері пасажирських автобусних перевезень.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Проєкт під назвою "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" – це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок.

Зазначається, що, фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням РФ.

"Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій", – наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

За його словами, дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, а це близько 6 тисяч співробітників.

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У межах проєкту передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Крім того, на пілотних комунальних підприємствах буде проведено цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці, а також загальногомоніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств.

Проєкт "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" реалізується ГО "Фундація інституційного розвитку" та за фінансової підтримки Швеції.

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