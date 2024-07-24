Львів візьме кредит на 60 мільйонів гривень для будівництва крематорію

Львівська міська рада дозволила комунальному підприємству "Муніципальна обрядова служба" взяти кредит на будівництво будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у Львові.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

"З метою будівництва будівлі крематорію КП планує отримати кредит у розмірі не більше 60 млн грн, у формі невідновлюваної кредитної лінії в одному з державних банків, який готовий надати пільговий кредит по програмі "Доступні кредити 5-7-9%", – йдеться у повідомленні.

За словами директора департаменту ЖКГ Львівської міськради Ореста Тимчишина, необхідність крематорію у Львові є актуальною з кількох причин.

Зокрема, Львів має обмежені площі для нових кладовищ, а розширення існуючих кладовищ є проблематичним через щільну забудову міста та обмежену доступність землі.

До того ж кремація є більш екологічним варіантом, ніж традиційне поховання, вона зменшує навантаження на ґрунт, підземні води та повітря. Водночас поховання урни з прахом, є дешевшим варіантом у порівнянні з традиційним похованням, додав він.

Проєкт будівлі крематорію було обрано на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі ще у 2021 році. Переможцем конкурсу стала команда архітекторів із Маріуполя, яка працює у Берліні.

Як повідомлялося, "Національне військове меморіальне кладовище" Мінветеранів оголосило тендер на будівництво першої черги Національного меморіалу очікуваною вартістю 1,8 мільярда гривень.