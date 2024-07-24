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Мобілізація і відключення світла: Більше половини підприємств прогнозують погіршення результатів, – опитування ЄВА

кризис,инфляция,девальвация,ввп,рецесся

Кількість компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА), що працюють у повному обсязі, зменшилася із 78% станом на початок року до 64% у червні.

Про це свідчать результати нової хвилі опитування "Бізнес в умовах війни", проведеного EBA спільно з Ukrsibbank BNP Paribas Group, пише українська редакція Forbes.

Факторами найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці називають мобілізацію (71%), атаки на українську енергосистему (61%), війну, окупацію територій (58%), нестачу кваліфікованих працівників (58%).

Серед 36% компаній, які працюють з обмеженнями, найбільше скаржаться на нестачу кваліфікованих працівників та мобілізацію (75%), обмеження географії діяльності (60%) та призупинення роботи на час повітряних тривог (46%).

Загалом 45% опитаних топменеджерів оцінюють стан справ у їхньому бізнесі задовільно, ще 27% – позитивно, а решта 27% – негативно.

Водночас прогнози бізнесу на наступні пів року є більш песимістичні: 56% опитаних прогнозують, що стан справ у їхнього бізнесу погіршиться, 27% не очікують змін, і 16% вважають, що стан справ покращиться.

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Попри це, 47% опитаних топменеджерів планують розширення бізнесу, зокрема зростання клієнтської бази та виробництва, вихід на міжнародні ринки та інше.

При цьому від початку повномасштабної війни у 48% бізнесів знизились доходи, тоді як у 47% – зросли. У 6% опитаних обсяги бізнесу не змінились.

Опитування проводилося з 7 до 25 червня 2024 року, участь у ньому взяли 95 топменеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (юридичні особи).

Автор: 

бізнес (1167) опитування (328) Європейська бізнес асоціація (170)


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Всупайте у клуб білих щіпаних гусей гетьманцева і буде у вас божа роса
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24.07.2024 16:46 Відповісти
Це що опитування серед кацапів? На 3 місці війна та окупація територій. Або вони хотіли, щоб мобілізації не було, а війна, окупація територій та атаки на енергосистему були.
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24.07.2024 16:50 Відповісти
Тут головне,щоб в 95-го кварталу,бродячих цирків,в ігорного бізнесу і в працівників телемарафону не погіршувались показники,бо це,на сьогоднішній день,стратегічні галузі економіки і всі їхні працівники заброньовані.
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24.07.2024 19:37 Відповісти

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