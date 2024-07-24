Мобілізація і відключення світла: Більше половини підприємств прогнозують погіршення результатів, – опитування ЄВА

Кількість компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА), що працюють у повному обсязі, зменшилася із 78% станом на початок року до 64% у червні.

Про це свідчать результати нової хвилі опитування "Бізнес в умовах війни", проведеного EBA спільно з Ukrsibbank BNP Paribas Group, пише українська редакція Forbes.

Факторами найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці називають мобілізацію (71%), атаки на українську енергосистему (61%), війну, окупацію територій (58%), нестачу кваліфікованих працівників (58%).

Серед 36% компаній, які працюють з обмеженнями, найбільше скаржаться на нестачу кваліфікованих працівників та мобілізацію (75%), обмеження географії діяльності (60%) та призупинення роботи на час повітряних тривог (46%).

Загалом 45% опитаних топменеджерів оцінюють стан справ у їхньому бізнесі задовільно, ще 27% – позитивно, а решта 27% – негативно.

Водночас прогнози бізнесу на наступні пів року є більш песимістичні: 56% опитаних прогнозують, що стан справ у їхнього бізнесу погіршиться, 27% не очікують змін, і 16% вважають, що стан справ покращиться.

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Попри це, 47% опитаних топменеджерів планують розширення бізнесу, зокрема зростання клієнтської бази та виробництва, вихід на міжнародні ринки та інше.

При цьому від початку повномасштабної війни у 48% бізнесів знизились доходи, тоді як у 47% – зросли. У 6% опитаних обсяги бізнесу не змінились.

Опитування проводилося з 7 до 25 червня 2024 року, участь у ньому взяли 95 топменеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (юридичні особи).