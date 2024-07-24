Нацбанк може посилити валютні обмеження, щоб не допустити падіння курсу гривні, – Гетманцев

Україна зберігає широку фінансову підтримку партнерів, тому різких коливань на валютному ринку не очікується. Однак за потреби Нацбанк може посилити валютні обмеження для зменшення тиску на гривню.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи свій прогноз щодо курсу гривні.

"Завдяки підтримці партнерів і своєчасним послідовним діям НБУ ситуація на валютному ринку була й залишається контрольованою", – зауважив Гетманцев.

За його словами, Україна має достатній рівень міжнародних резервів.

Так, дефіцит платіжного балансу на рівні $1,6 млрд за п'ять місяців поточного року було профінансовано за рахунок міжнародних резервів, обсяг яких зараз на 37% (+$10,3 млрд) є більшим, ніж на початок війни, і є достатнім для оплати імпорту (покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту при рекомендованому мінімуму – 3 місяці), виконання усіх валютних зобов'язань уряду та НБУ і підтримки курсу в короткостроковій перспективі;

Окрім того, уряд є близьким до завершення боргової реструктуризації за єврооблігаціями, що дасть економію $11,4 млрд на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років, $22,75 млрд – до 2033 року.

"Маємо розуміння щодо залучення всього необхідного зовнішнього фінансування у 2024 році. У 2024 році станом на сьогодні вже надійшло $16 млрд міжнародної допомоги. До кінця поточного року до бюджету має надійти ще близько $22 млрд від Євросоюзу, США, МВФ та Світового банку. Після прийняття політичного рішення кранами G7 щодо надання $50 млрд фінансового ресурсу за рахунок прибутків від російських суверенних активів, маємо більшу впевненість у проходженні наступного бюджетного року", – зауважив Гетманцев.

Також НБУ зберігає відносно жорстку монетарну політику із збереженням високих позитивних реальних процентних ставок (у липні облікова ставка НБУ 13%, річна споживча інфляція – 4,8%) і відповідно привабливості гривневих активів, що стримує перетікання гривневих ресурсів на валютний ринок.

"Плюс за потреби регулятор може повернутись до посилення валютних обмежень для зменшення тиску на гривню", – зазначив Гетманцев.

"Ніколи не прогнозую курс, але єдине, що можу сказати відносно впевнено, що не очікую різких змін і коливань на валютному ринку до кінця цього року. Примара "дефолту", якою останніми місяцями лякали українців, зникла так само раптово, як і з'явилась", – підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, курс гривні продовжує зміцнюватися після падіння до історичних мінімумів минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 25 липня, на рівні 41,2174 грн/$, порівняно із 41,2316 грн/$ у середу. У понеділок, 22 липня, він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Минулого тижня у Нацбанку заявили, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Відтак, у НБУ пообіцяли "вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку".