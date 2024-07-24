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Новини
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Увечері світло відключатимуть ще менше: "Укренерго" знову оновило прогноз (оновлено)

электроэнергия

Увечері у середу, 24 липня, електропостачання обмежуватимуть лише для однієї черги відключень замість двох.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

Зокрема, з 16:00 до кінця доби у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій областях буде застосовуватись одна черга відключень.

У решті регіонів відключення були скасовані до 18:00.

Однак згодом скасування обмежень подовжили до 20:00 у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій (частково), Миколаївській, Одеській областях

Раніше "Укренерго" анонсувало, що обмеження електроспоживання 24 липня будуть меншими, ніж зазвичай, але діятимуть упродовж всієї доби. Зокрема, очікувалося, що з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години – дві черги.

Однак вранці у середу в "Укренерго" уточнили, що 24 липня в денні години відключення скасовані майже по всій країні. Цьому сприяло підключення до енергосистеми одного з атомних енергоблоків потужністю 1000 МВт.

Зокрема, з 09:30 до 16:00 скасовані відключення у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій та Хмельницькій областях.

Водночас з 8:20 до 18:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Автор: 

електроенергія (4234) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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Сонечко наше головне, коли-ж ТИ нарешті сядеш...????
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24.07.2024 17:20 Відповісти
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24.07.2024 18:19 Відповісти
слався, слався зе!пересідент!!!!
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24.07.2024 19:50 Відповісти
Ось підключимо зеГігаватт,ще на Европу продавати надлишки будемо і ціни на ХЗ на скількі впадут !!))
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24.07.2024 19:58 Відповісти
Просто оплата по 4,32 грн за квт проходить успішно і вже закінчується ,ось і е/енергія вже є.Метод кнута.
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24.07.2024 20:00 Відповісти
Восені повторять акцію - обіцяли ж по 7 грн кіловат.
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24.07.2024 20:03 Відповісти
Нахрен трындеть про запущенные энергоблоки и восстановленую энергосистему,особого отдела на выс козлов нет..
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24.07.2024 20:43 Відповісти
Я этого не переживу...Срочно выключите мне свет..Я уже одичал и привык сидеть в потемках и жрать просроченную еду...
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24.07.2024 20:49 Відповісти

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