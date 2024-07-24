Увечері світло відключатимуть ще менше: "Укренерго" знову оновило прогноз (оновлено)

Увечері у середу, 24 липня, електропостачання обмежуватимуть лише для однієї черги відключень замість двох.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

Зокрема, з 16:00 до кінця доби у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій областях буде застосовуватись одна черга відключень.

У решті регіонів відключення були скасовані до 18:00.

Однак згодом скасування обмежень подовжили до 20:00 у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій (частково), Миколаївській, Одеській областях

Раніше "Укренерго" анонсувало, що обмеження електроспоживання 24 липня будуть меншими, ніж зазвичай, але діятимуть упродовж всієї доби. Зокрема, очікувалося, що з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години – дві черги.

Однак вранці у середу в "Укренерго" уточнили, що 24 липня в денні години відключення скасовані майже по всій країні. Цьому сприяло підключення до енергосистеми одного з атомних енергоблоків потужністю 1000 МВт.

Зокрема, з 09:30 до 16:00 скасовані відключення у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій та Хмельницькій областях.

Водночас з 8:20 до 18:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.