Суд конфіскував виробника засобів "Ушастий нянь". Підприємство належало російській компанії "Невская косметика"
Вищий антикорупційний суд задовольнила позов Міністерства юстиції до російської компанії "Невская косметика" та застосував до нього санкцію у вигляді конфіскації активів в Україні.
Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 24 липня, повідомляє пресслужба суду.
Зокрема, ВАКС стягнув у дохід держави 100% акцій статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім", які належали російській компанії.
Як повідомлялося, Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" у червні. Підприємство виробляло дитячу косметику та побутову хімію під брендом "Ушастый нянь", гелів та порошків "Sarma", побутової хімії "Мистер Чистер", зубної пасти "Новый Жемчуг".
Як відомо, станом на початок повномасштабної війни "Вінницяпобутхім" належав косметичній групі "Невская косметика" російських підприємців Віктора Кононова та Володимира Плесовських.
У вересні 2022 року суд передав активи "Вінницяпобутхім" в управління АРМА. Зокрема, корпоративні права – 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн.
Підприємство зупинило виробництво. АРМА оголосило конкурс на пошук управителя, в якому брали участь 10 претендентів. Переможцем оголосили компанію "Крайтекс-Сервіс", що належить співвласникам мережі магазинів Eva і Varus Валерію Кіптику та Руслану Шостаку. Фірма запропонувала сплачувати до держбюджету крім податків ще 3,75 млн грн щомісячно за право управляти арештованим майном.
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******** у нас уже ніби пропала, бо вона належала Карлсбергу (як і Славутич із Львівським), але Карлсберг виступив проти війни і кацапи в них віджали завод.
А Рексона тут до чого? То ж Unilever британський. Так, її робили в кацапів, але сама торгова марка - не їхня. От з Вікі: Rexona була розроблена в 1908 році австралійцем Семюелем Фуллером Шеффером і його дружиною Еліс.
Балтика - є у великих маркетах, тому ж самому Метро.
Рексона продається з штрихкодом мокшан, так як й аха. Купувала онлайн, завжди тепер перевіряю штрихкоди на товарі, щоб наступного разу не купити ні мокшанського, ні польського. Багато на яких навіть наліпки перекладу на українську немає.
До інших брендів питань немає?
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Брендами с продажами более 1 млрд евро в 2022 году были Dove, LUX, Sunsilk, Rexona, Axe, Lifebuoy, Comfort, OMO, Sunlight, Magnum, Ben & Jerry's, Wall's, Knorr и Hellmann's; в сумме на них пришлось 53 % выручки компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Unilever#cite_note-ar2022-3 [3] .