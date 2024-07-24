Суд конфіскував виробника засобів "Ушастий нянь". Підприємство належало російській компанії "Невская косметика"

Вищий антикорупційний суд задовольнила позов Міністерства юстиції до російської компанії "Невская косметика" та застосував до нього санкцію у вигляді конфіскації активів в Україні.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 24 липня, повідомляє пресслужба суду.

Зокрема, ВАКС стягнув у дохід держави 100% акцій статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім", які належали російській компанії.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" у червні. Підприємство виробляло дитячу косметику та побутову хімію під брендом "Ушастый нянь", гелів та порошків "Sarma", побутової хімії "Мистер Чистер", зубної пасти "Новый Жемчуг".

Читайте також: Мін’юст вимагає конфіскувати заводи з виробництва пластикових труб російського мільярдера Горіловського

Як відомо, станом на початок повномасштабної війни "Вінницяпобутхім" належав косметичній групі "Невская косметика" російських підприємців Віктора Кононова та Володимира Плесовських.

У вересні 2022 року суд передав активи "Вінницяпобутхім" в управління АРМА. Зокрема, корпоративні права – 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн.

Підприємство зупинило виробництво. АРМА оголосило конкурс на пошук управителя, в якому брали участь 10 претендентів. Переможцем оголосили компанію "Крайтекс-Сервіс", що належить співвласникам мережі магазинів Eva і Varus Валерію Кіптику та Руслану Шостаку. Фірма запропонувала сплачувати до держбюджету крім податків ще 3,75 млн грн щомісячно за право управляти арештованим майном.