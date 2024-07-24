Польська прокуратура почала розслідування проти 75 компаній через "сірий" імпорт українського зерна

Польська прокуратура перевіряє десятки місцевих компаній, які завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення.

За даними прокуратури Жешува, загалом у кримінальному провадженні про шахрайство з українським зерном у Польщі охоплює 75 компаній, передає ЕП із посиланням на Rzeczpospolita.

За даними видання, підозри у справі вже висунули сімнадцятьом особам.

"Під слідством перебувають компанії, зареєстровані в Польщі. Серед них немає українських компаній. Підозрювані у розслідуванні – переважно громадяни Польщі, але є також громадяни України та громадянин Естонії", – розповіла речниця прокуратури Дорота Соколовська-Мах.

Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. Наприклад, вони ввозили українське зерно як технічне, яке можна використовувати для виробництва етанолу або компонентів для біопалива, але одразу після ввезення його продавали для виробництва борошна.

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Як повідомлялося, у лютому заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак обіцяв оприлюднити перелік польських компаній, які імпортували нібито технічне українське зерно для технічних потреб, яке насправді продавалося на місцевому ринку для потреб харчової промисловості.

Однак вже у квітні Міністерство сільського господарства Польщі вирішило прибрати з офіційного сайту списки компаній, які імпортували зерно та інші товари з України, пояснюючи це можливими негативними наслідками для компаній.