БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
41 156 15

Польська прокуратура почала розслідування проти 75 компаній через "сірий" імпорт українського зерна

зерно,вагон

Польська прокуратура перевіряє десятки місцевих компаній, які завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення.

За даними прокуратури Жешува, загалом у кримінальному провадженні про шахрайство з українським зерном у Польщі охоплює 75 компаній, передає ЕП із посиланням на Rzeczpospolita.

За даними видання, підозри у справі вже висунули сімнадцятьом особам.

"Під слідством перебувають компанії, зареєстровані в Польщі. Серед них немає українських компаній. Підозрювані у розслідуванні – переважно громадяни Польщі, але є також громадяни України та громадянин Естонії", – розповіла речниця прокуратури Дорота Соколовська-Мах.

Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. Наприклад, вони ввозили українське зерно як технічне, яке можна використовувати для виробництва етанолу або компонентів для біопалива, але одразу після ввезення його продавали для виробництва борошна.

Читайте також: Польща готова виробляти електроенергію для України, але є умова, – Туск

Як повідомлялося, у лютому заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак обіцяв оприлюднити перелік польських компаній, які імпортували нібито технічне українське зерно для технічних потреб, яке насправді продавалося на місцевому ринку для потреб харчової промисловості.

Однак вже у квітні Міністерство сільського господарства Польщі вирішило прибрати з офіційного сайту списки компаній, які імпортували зерно та інші товари з України, пояснюючи це можливими негативними наслідками для компаній.

Автор: 

зерно (1868) Польща (2427) прокуратура (360) зернові (1151)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+9
Афігеть. Рік назад почався шухер і тільки зараз поляці вирішили розібратися зі своїми, а не вішати все на Україну
показати весь коментар
24.07.2024 18:01
+8
Польські фермери вже давно отримують дотації від ЄС за перепродаж сільгосптоварів з України, ********** та бяшек. Вже виросло покоління ледацюг які вважають себе "підприємливими панами"...
показати весь коментар
24.07.2024 19:43
+7
Це те, що потрібно було робити, а не кордон блокувати.
показати весь коментар
24.07.2024 17:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це те, що потрібно було робити, а не кордон блокувати.
показати весь коментар
24.07.2024 17:54 Відповісти
Подивимось, що восені рольники утнуть..
показати весь коментар
24.07.2024 17:58 Відповісти
Афігеть. Рік назад почався шухер і тільки зараз поляці вирішили розібратися зі своїми, а не вішати все на Україну
показати весь коментар
24.07.2024 18:01 Відповісти
А я про що писав - коли той "срач" тільки починався? Саме про те, що треба "кінці шукать" у Польщі - серед польських чиновників : у першу чергу - у середовищі митників! Бо саме без їх відома не було-б цих зловживань з боку "торгашів! Усе "на пальцях розклав" "розжував і "в рот поклав"! А тут якої тільки "дурі" не писали!
показати весь коментар
24.07.2024 21:29 Відповісти
Взагалі то, Польша непогано заробила на переробці українського зерна.
Це тільки польські фермери постраждали (що доречи не факт, бо непогано дотуються), у цілому економіка Польши з того виграла
показати весь коментар
25.07.2024 14:18 Відповісти
А с кацапским разбираться не хотите, оно не серое, а белое и пушистое?
показати весь коментар
24.07.2024 18:13 Відповісти
кацапський, то із бєлорасєі.
єврокомісари заборонили блокувати, бо то ескалація!
показати весь коментар
24.07.2024 18:20 Відповісти
Наши ввезли в ЕС 7,4 млн. тонн, кацапы 14,1, а цены упали из-за нашего зерна.
показати весь коментар
24.07.2024 18:25 Відповісти
Шо и требовалось доказать - ***** не захочет, кобель не вскочит. Наши х*р шо могут там продать без франья.
показати весь коментар
24.07.2024 18:22 Відповісти
Польські фермери вже давно отримують дотації від ЄС за перепродаж сільгосптоварів з України, ********** та бяшек. Вже виросло покоління ледацюг які вважають себе "підприємливими панами"...
показати весь коментар
24.07.2024 19:43 Відповісти
Там "трішки не так": "рольники" отримують дотації не за "перепродаж" нашого зерна Вони дотації отримують за "нібито вирощування свого" Але насправді купляють у нас, а потім видають його за своє! Бо у нас собівартість виробництва зерна набагато нижча ніж у Польщі (ціни на пальне, добрива, зарплати)
показати весь коментар
24.07.2024 21:35 Відповісти
Я ж саме проце і написав.
показати весь коментар
24.07.2024 21:37 Відповісти
Ну - там написано так що нібито Брюссель - "в долі"!
показати весь коментар
24.07.2024 21:46 Відповісти
Ніколи не думав під таким кутом, але якщо почати розмірковувати, то схоже що Брюсселю пофіг. Головне щоб ринок був заповненим за прийнятною ціною, а хто насправді виробник ... ну то таке...
показати весь коментар
25.07.2024 01:30 Відповісти
Ну так суди сам: в Брюсселі сидять люди навіть не "на зарплаті" - а на "грошовому забезпеченні" І його величина не залежить від якості та обсягу виконаної ними роботи Тому для того щоб чиновник "заворушився" - він повинен мать якусь "зацікавленість" А у нього її НЕМА!
показати весь коментар
25.07.2024 05:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 