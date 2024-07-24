За тиждень через "Дію" забронювали понад 55 тисяч співробітників

За тиждень, відколи було запроваджено електронне бронювання, ним скористалося вже 55 тис. людей.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Забронювати працівника можна через портал "Дія". У середньому процедура бронювання займає до 15 хвилин.

"Електронне бронювання вже у перші дні показало величезний попит. Лише за першу добу забронювали 15 тис. людей. Для критично важливих підприємств та тих підприємств, які працюють для потреб Сил безпеки та оборони, електронне бронювання – це можливість у простій формі, швидко та зручно подати дані про працівників й скоротити час очікування до 15 хвилин", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Найбільше забронювали через "Дію" працівників компаній таких міст та областей:

майже 20 тис. осіб – Київ та Київська область;

понад 6 тис. осіб – Львівська область;

майже 6 тис. осіб – Дніпропетровська область;

понад 2 тис. осіб – Одеська область;

понад 1 тис. осіб – Закарпатська область.

Як забронювати через "Дію"

Алгоритм бронювання на порталі "Дія" наступний:

Міністерства, ОВА та інші органи виконавчої влади вносять до Єдиного переліку підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників;

керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;

система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі "Оберіг";

"Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду;

у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання з'являється в застосунку "Резерв+".

Згодом витяг із Реєстру військовозобовʼязаних можна буде завантажити на порталі "Дія" й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

Одночасно діють два механізми бронювання – через портал "Дія" та за списками (погодження списків військовозобов'язаних Міністерством оборони та подальше прийняття наказів Міністерством економіки). Підприємство самостійно визначає механізм бронювання працівників.

Як повідомлялося, у "Дії" з 17 липня 2024 року керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, отримали можливість забронювати співробітників через портал "Дія".