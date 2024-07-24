Обіцяний Путіну перший російський електромобіль будуть збирати в Китаї. Дизайн авто розробили італійці

Російський електромобіль "Атом" планують почати збирати в Китаї. Наразі машина не випускається, проте розробник збирає на неї попередні замовлення.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Розробник електромобіля АТ "Кама" та Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) домовилися залучити до виробництва китайську міжнародну корпорацію XY Group ("Сюань Юань").

Партнерство передбачає можливість просування "Атома" на китайському ринку, а також пошук промислових майданчиків та потужностей для виробництва електромобіля у місті Харбін. У планах також є створення спільного центру дослідження та розробок у Китаї.

Раніше РФПІ повідомив, що фонд вкладе у виробництво "Атома" 2 млрд руб. На даний момент на автомобіль отримано понад 105 тис. передзамовлень.

Наприкінці минулого року гендиректор "Ростеху" Сергєй Чемезов повідомляв президенту Росії Владіміру Путіну, що дослідний зразок "Атома" буде готовий цього року, а серійне виробництво автомобіля має початися в 2025 році.

"Атом" розганяється до 100 км/год за 7 секунд, запас ходу машини становить 500 кілометрів. Дизайн "Атома" розробляло італійське бюро.

Виконавчий директор АТ "Кама" та розробник електрокара "Атом" Харальд Грюбель отримав російське громадянство. Відповідний указ підписав Путін.

Раніше повідомлялося, що спроба російської влади налагодити виробництво китайських автомобілів під радянською маркою "Москвич" зазнала невдачі.

За підсумками 2023 року колишній завод Renault у Москві, здатний виробляти 180 тис. автомобілів на рік, зібрав лише 31 тис. "Москвичів" із китайських деталей.