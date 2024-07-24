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Комісія остаточно встановила помилки в будівництві тунелю метро на Теремки, – КМДА

метро,тунель

Науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, дослідження підтверджують, що причинами виникнення аварійної ситуації є:

  • оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;
  • оправу тунелю збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;
  • жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).

"Результати проведеної експертизи будуть надані до правоохоронних органів у межах порушеної кримінальної справи", – зазначили в КМДА.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, на початку грудня минулго року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

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Київ (4677) Метрополітен (611) будівництво (2223) експертиза (11)


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