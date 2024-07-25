Fitch знизив рейтинг України після угоди про реструктуризацію боргу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з CC до C.

Про це повідомили у пресслужбі агентства.



"Зниження рейтингу України відображає думку Fitch про те, що принципова угода, досягнута 22 липня між урядом і деякими власниками єврооблігацій щодо умов реструктуризації після ухвалення закону, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом, знаменує собою початок процесу, схожого на дефолт", – зазначили у Fitch.

Зазначається, що угода з кредиторами являє собою "обмін проблемних боргів", оскільки йдеться про списання основної суми та відсотків кредиту, а також продовження термінів погашення.

В агентстві наголосили, що угода з власниками облігацій і закон про призупинення боргових виплат відповідають зусиллям уряду виконати чотирирічну програму розширеного фінансування МВФ на суму $15,6 млрд, яка передбачає реструктуризацію боргу зі значним скороченням боргу для створення фіскального простору та відновлення стійкості боргу.

Читайте також: Євробонди України відреагували зростанням на домовленість про списання частини боргу на $23 мільярди

Як повідомлялося, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу.

Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій, зазначає Bloomberg. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.

За даними Мінфіну України, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Згідно з досягнутими домовленостями, будуть випущені нові єврооблігації: чотири серії Облігацій A з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках та чотири серії Облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.