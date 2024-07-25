У Міненерго заявили про значне покращення ситуації в енергосистемі

Ситуація в енергосистемі суттєво покращилася після того, як "Енергоатом" достроково завершивплановий ремонт енергоблока і підключив його до мережі.

Про це під час робочої поїздки одну з АЕС повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

"Пуск блока насправді відчула вся Україна. До 16-ї години взагалі не було відключень жодних по Україні (йдеться про 24 липня, – ред.). По деяких регіонах до 18-ї. А завтра ситуація буде ще краща (25 липня, – ред.)", – зазначив міністр.

Як пояснив міністр, спеціалісти "Енергоатому", попри складність ситуації, змогли завершити всі регламентні процедури на два тижні раніше запланованого строку.

"Те, що роблять сьогодні енергетики, – це дійсно героїчна праця. Тому що ж питання не просто – скоротити ремонтну кампанію. А це ще й скоротити у такий спосіб, з дотриманням усіх вимог ядерно-радіаційної безпеки", – наголосив Галущенко.

За його словами, по всій країні триває безпрецедентна ремонтна кампанія. За обсягом робіт вона значно перевищує торішню.

Як повідомлялося, 24 липня на одній з атомних електростанцій після планового ремонту до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків.

Минулого тижня "Енергоатом" також достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.