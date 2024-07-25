У Міненерго заявили про значне покращення ситуації в енергосистемі
Ситуація в енергосистемі суттєво покращилася після того, як "Енергоатом" достроково завершивплановий ремонт енергоблока і підключив його до мережі.
Про це під час робочої поїздки одну з АЕС повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.
"Пуск блока насправді відчула вся Україна. До 16-ї години взагалі не було відключень жодних по Україні (йдеться про 24 липня, – ред.). По деяких регіонах до 18-ї. А завтра ситуація буде ще краща (25 липня, – ред.)", – зазначив міністр.
Як пояснив міністр, спеціалісти "Енергоатому", попри складність ситуації, змогли завершити всі регламентні процедури на два тижні раніше запланованого строку.
"Те, що роблять сьогодні енергетики, – це дійсно героїчна праця. Тому що ж питання не просто – скоротити ремонтну кампанію. А це ще й скоротити у такий спосіб, з дотриманням усіх вимог ядерно-радіаційної безпеки", – наголосив Галущенко.
За його словами, по всій країні триває безпрецедентна ремонтна кампанія. За обсягом робіт вона значно перевищує торішню.
Як повідомлялося, 24 липня на одній з атомних електростанцій після планового ремонту до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків.
Минулого тижня "Енергоатом" також достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зараз повернення одного ГВт "насправді відчула вся Україна. До 16-ї години взагалі не було відключень жодних по Україні" /міністр енергетики Герман Галущенко, 25.07.2024/
То хто з вас бреше як сива кляча, хлопчики?
Ви знаєте реальну генерацію і потреби наразі?
Почніть з цього.
тролейбус має потужність (Київ) в середньому 300 кВт., їздять і ніхто їх не обмежував. маршрут 20 км. займає десь 1 год. В середньому за робочий день він перевозе десь 40 пасажирів, тобто 400 пасажирів (вартість 8 грн.). В задачі питається, яку енергію за робочий день споживає тролейбус і яка вартість палива на тому ж маршруті автобуса (45 л. на 100 км. по місту).
якщо вирішите, то може і зрозумієте весь процес, і пікових навантажень також.
природу (науку) обдурити не можна, а от невігласів, на раз.
успіхів.
Ну ви ж і більшість не маючи ніякої інформації стверджуєте, що електроенергію вимикають штучно. За таку дезу потрібно притягати до відповідальності
а за вашу брехню, яку ви несете і не маєте інформації ніякої, оскільки ніц освіти, не потрібно притягувати до відповідальності? типовий )(уйлошнурок у Бутусова - просто диво. 😡
Та починати збагачення Урану?
Ну так просто хай собі буде.
Вы еще еще покажите на карте, где улучшилось!