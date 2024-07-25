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Новини
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У Міненерго заявили про значне покращення ситуації в енергосистемі

Галущенко Герман

Ситуація в енергосистемі суттєво покращилася після того, як "Енергоатом" достроково завершивплановий ремонт енергоблока і підключив його до мережі.

Про це під час робочої поїздки одну з АЕС повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

"Пуск блока насправді відчула вся Україна. До 16-ї години взагалі не було відключень жодних по Україні (йдеться про 24 липня, – ред.). По деяких регіонах до 18-ї. А завтра ситуація буде ще краща (25 липня, – ред.)", – зазначив міністр.

Як пояснив міністр, спеціалісти "Енергоатому", попри складність ситуації, змогли завершити всі регламентні процедури на два тижні раніше запланованого строку.

"Те, що роблять сьогодні енергетики, – це дійсно героїчна праця. Тому що ж питання не просто – скоротити ремонтну кампанію. А це ще й скоротити у такий спосіб, з дотриманням усіх вимог ядерно-радіаційної безпеки", – наголосив Галущенко.

За його словами, по всій країні триває безпрецедентна ремонтна кампанія. За обсягом робіт вона значно перевищує торішню.

Як повідомлялося, 24 липня на одній з атомних електростанцій після планового ремонту до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків.

Минулого тижня "Енергоатом" також достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.

Автор: 

електроенергія (4234) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+10
Обосранці зелені Робить мовчки.Бо не дуже.
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25.07.2024 10:50
+5
"Енергосистема України втратила 8 ГВт потужності через останні російські обстріли - прем'єр-міністр Денис Шмигаль" /17.04.2024/
А зараз повернення одного ГВт "насправді відчула вся Україна. До 16-ї години взагалі не було відключень жодних по Україні" /міністр енергетики Герман Галущенко, 25.07.2024/
То хто з вас бреше як сива кляча, хлопчики?
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25.07.2024 11:05
+3
Це влада подає сигнал росіянам. Хочемо ще.
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25.07.2024 10:56
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Обосранці зелені Робить мовчки.Бо не дуже.
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25.07.2024 10:50 Відповісти
Це влада подає сигнал росіянам. Хочемо ще.
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25.07.2024 10:56 Відповісти
"Енергосистема України втратила 8 ГВт потужності через останні російські обстріли - прем'єр-міністр Денис Шмигаль" /17.04.2024/
А зараз повернення одного ГВт "насправді відчула вся Україна. До 16-ї години взагалі не було відключень жодних по Україні" /міністр енергетики Герман Галущенко, 25.07.2024/
То хто з вас бреше як сива кляча, хлопчики?
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25.07.2024 11:05 Відповісти
Літом Україна споживала 15-17 ГВт, зимою 25-27 ГВт до 2022 року, коли ще населення багато було та ЗАЕС була. Ніхто не бреше, зараз похолодало і все ж таки ще літо.
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25.07.2024 11:14 Відповісти
Ти з команди ******** ДТЕКу?
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25.07.2024 11:16 Відповісти
Ні, я взагалі медик, на відміну від тебе, пересічного зебидла, трішки цікавлюсь технологіями.
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25.07.2024 11:21 Відповісти
споживають енергію (кВт год), а не потужність.
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25.07.2024 11:26 Відповісти
Так не вистачає і потужності в пікові години в тому числі. Де ви шукаєте зраду? Чи ви теж з секти тих, хто вважає що руйнація електростанцій ніяк не мала вплинути на енергетику? То навіщо тоді електростанції, якщо електрику і без них можна отримувати
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25.07.2024 11:45 Відповісти
начебто слова всі правильні але розставлені в такому порядку, що важко зрозуміти що саме хотіли сказати.

Ви знаєте реальну генерацію і потреби наразі?

Почніть з цього.
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25.07.2024 11:59 Відповісти
Я не диспетчер "Укренерго" да і таку інфу наврядчи хтось надасть. Але прекрасно розумію наслідки ударів. А, ні: це ж спеціально вимикають. Виводячи з ладу обладнання, яке не розраховане на такі раптові знеструмлення
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25.07.2024 14:12 Відповісти
якщо не знаєте, то для чого писати про те що не знаєте і не аналізуєте? 🧐

тролейбус має потужність (Київ) в середньому 300 кВт., їздять і ніхто їх не обмежував. маршрут 20 км. займає десь 1 год. В середньому за робочий день він перевозе десь 40 пасажирів, тобто 400 пасажирів (вартість 8 грн.). В задачі питається, яку енергію за робочий день споживає тролейбус і яка вартість палива на тому ж маршруті автобуса (45 л. на 100 км. по місту).

якщо вирішите, то може і зрозумієте весь процес, і пікових навантажень також.

природу (науку) обдурити не можна, а от невігласів, на раз.

успіхів.

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25.07.2024 16:41 Відповісти
Може і обмежували кількість тролейбусів на маршрутах. І треба мати необхідну кількість автобусів та водіїв, щоб замінити тролейбуси

Ну ви ж і більшість не маючи ніякої інформації стверджуєте, що електроенергію вимикають штучно. За таку дезу потрібно притягати до відповідальності
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25.07.2024 17:07 Відповісти
де відповідь на просте запитання? 🧐

а за вашу брехню, яку ви несете і не маєте інформації ніякої, оскільки ніц освіти, не потрібно притягувати до відповідальності? типовий )(уйлошнурок у Бутусова - просто диво. 😡
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25.07.2024 17:20 Відповісти
Як енергетик, інформацію маю побільше ніж ви, не все можна писати. Можете і далі слухати Юлію Тимошенко і вірити, що вночі енергію продають за кордон і що населення споживає лише енергію атомних електростанцій - електрони з генераторів АЕС дивним чином потрапляють не в едину енергомережу, а прямісінько до споживачів
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25.07.2024 18:20 Відповісти
Ви не підтвердили, що є енергетиком і тим більше фізиком. Одну задачку Ви вже провалили, отримуйте другу щодо електронів про які Ви згадали. Якщо позначити електрон прапорцем, то через який час він "добіжить" від Канівської до Київа, а це десь 130 км.? З нетерпінням очікую.

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25.07.2024 22:04 Відповісти
Це забагато.Там двіжки стоять 120-180 квт.Це номінальна потужність,яку він виробляє не постійно,а з номінальним навантаженням та швидкістю.Є якись спекулятівний розрахунок,куди додано втрати в проводах контактної мережи,освітлення та "оклад директора" - то 300квт.
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26.07.2024 14:20 Відповісти
Споживати можна і Вт і А, а спожита енергія, додається час.
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25.07.2024 12:15 Відповісти
, ясно, тобто фізику в школі не проходили. ну, Ви тут не один такий, на жаль.

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25.07.2024 12:27 Відповісти
Ні, просто людина трохи розуміється в енергетиці
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25.07.2024 11:42 Відповісти
А хто писав про "до 2022 року"? Все, про що пишу я - в межах кількох місяців. Цього року.
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25.07.2024 11:25 Відповісти
Ми дійсно втратили багато ГВт. Дніпрогес 1,6 ГВт, Зміївська 2,2 ГВт і Харківська ТЕС 0,55 ГВт, Бурштинська 2,4 ГВт. Але то були в основному маневрові потужності, які покривали в основному пікові години, а на максимум працювали тільки взимку. У міжсезоння споживання значно нижче, тому це не так помітно. Не треба гріти і качати воду для опалення. Також ніхто не включає обігрівачі. Тому зараз навіть +2 ГВт за останній тиждень дуже помітні. Тобто не всі ті 8 ГВт були у постійному використанні. Ну і зараз усіх і промисловість дуже обмежили. Високі ціни також сприяють економії.
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25.07.2024 12:54 Відповісти
Ще Трипільська ТЕС, 1,8 ГВт. Але люди писали, що там насправді працювали лиш кілька енергоблоків. Щодо інших ТЕС нічого такого не знаю.
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25.07.2024 13:13 Відповісти
Мені ьільш цікаво, а от за обсягом крадійства перевишить той рік ця робота? 20 міліардів у 2023 році як пуштунський цап язиком злизав.
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25.07.2024 11:09 Відповісти
То може вже час відновлювати Чорнобильську АС?
Та починати збагачення Урану?
Ну так просто хай собі буде.
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25.07.2024 11:12 Відповісти
Плутонію, а не урану.
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25.07.2024 11:20 Відповісти
Для кацапів - виключно кобальтові бімби, щоб встигли "асазнать" за що будуть дохнути.
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25.07.2024 11:30 Відповісти
якого плутонію?
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25.07.2024 12:00 Відповісти
починай!
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25.07.2024 11:28 Відповісти
як заповідав найзеличніший хрінпіду: "Гундосики наше все, а мовчки робити- це не до нас..."
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25.07.2024 11:30 Відповісти
Придурки, молчите.
Вы еще еще покажите на карте, где улучшилось!
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25.07.2024 11:30 Відповісти
Як добре наложити на мізерні зарплати і пенсії українців європейські тарифи на е/енергію і всіх порівняти по оплаті Для цього розуму не треба галущенко і кудрицький знають.
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25.07.2024 12:01 Відповісти
Вопрос в другом. Где обещанные еще 2022 году защитные сооружения?
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25.07.2024 12:25 Відповісти
От дебіли ,зробили і шарно ,навіщо про це гордати як у сраному совку ?
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25.07.2024 17:24 Відповісти
То міністр каже, Зиму переживуть не усі, їдьте в село там хоча б дрова є. То тепер, стало все набагато краще
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25.07.2024 18:08 Відповісти

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