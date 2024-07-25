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Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП на цей рік, але погіршив на наступний

ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка

Національний банк України (НБУ) покращив зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках.

Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, оприлюдненому на брифінгу щодо облікової ставки.

У квітні НБУ прогнозував, що ВВП України у 2024 році зросте на 3% у 2024 році та на 4,5–5% у 2025 та 2026 роках.

Нацбанк зауважує, що економічне зростання в першому півріччі 2024 року тривало, проте уповільнилося впродовж останніх місяців внаслідок масштабних атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Однак бізнес частково адаптувався до постійних відключень електроенергії. Крім того, вагому підтримку економічній активності надавала також стабільна робота морського коридору.

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"Попри дефіцит електроенергії та менші порівняно з попереднім роком врожаї, НБУ навіть дещо поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік – до 3,7%. Це зумовлено кращими результатами першого кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування", – зазначається у повідомленні НБУ.

Очікується, що поступова нормалізація умов функціонування економіки, збереження м’якої фіскальної політики разом із розбудовою експортних шляхів і пожвавленням зовнішнього попиту сприятимуть пришвидшенню темпів зростання реального ВВП до 4–5% у 2025–2026 роках.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, зростання ВВП України у червні уповільнилося до 1,1% (±1%) у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Основним чинником сповільнення темпів росту економіки стали відключення електроенергії через її дефіцит.

Автор: 

ВВП (1136) НБУ (9266) економіка (168)


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Це добре!

На часі закон про проституцію і порнографію , зброю, наркотики.

це ще підніме економіку відсотків на 9 %

тож давайте не очеуйте , досить присмикатись
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25.07.2024 15:00 Відповісти
проституція, порнографія, зброя, наркотики, це мєнтовські іспанські хатинки.
хто ж тобі просто так, це віддасть?
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25.07.2024 15:25 Відповісти
Була колись, ще за часів совка (які досі ******* *****, зелемський та його 5-6 ефєктівних мєнєджеров...) пісня про те, як всім колись, завтра, у майбутньому (не сьогодні це уж точно) буде зашибісь, буде "лучше чєм вчєра..." І оці фінти вухами від НБУ нагадують саме цю радянську пісеньку про те, коли все в дупі, всі в лайні, але треба це ЗЕлене лайно якось перетворити на "птіцу счастья завтрашнєва дня"...

Птица счастья завтрашнего дня

Прилетела, крыльями звеня

Выбери меня, выбери меня

Птица счастья заврташнего дня!



Сколько в звёздном небе серебра!

Завтра будет лучше чем вчера

Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера

Завтра будет лучше чем вчера

https://lyricstranslate.com/ru/zdravstvuy-pesnya-ptica-schastya-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F-lyrics.html
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25.07.2024 15:33 Відповісти
В нас на фізфаці її тоді підкорегували: "Прилетіла, яйцями дзвеня", а приспів зовсім непристойний. ))
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25.07.2024 17:47 Відповісти

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