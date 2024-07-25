Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП на цей рік, але погіршив на наступний

Національний банк України (НБУ) покращив зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках.

Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, оприлюдненому на брифінгу щодо облікової ставки.

У квітні НБУ прогнозував, що ВВП України у 2024 році зросте на 3% у 2024 році та на 4,5–5% у 2025 та 2026 роках.

Нацбанк зауважує, що економічне зростання в першому півріччі 2024 року тривало, проте уповільнилося впродовж останніх місяців внаслідок масштабних атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Однак бізнес частково адаптувався до постійних відключень електроенергії. Крім того, вагому підтримку економічній активності надавала також стабільна робота морського коридору.

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"Попри дефіцит електроенергії та менші порівняно з попереднім роком врожаї, НБУ навіть дещо поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік – до 3,7%. Це зумовлено кращими результатами першого кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування", – зазначається у повідомленні НБУ.

Очікується, що поступова нормалізація умов функціонування економіки, збереження м’якої фіскальної політики разом із розбудовою експортних шляхів і пожвавленням зовнішнього попиту сприятимуть пришвидшенню темпів зростання реального ВВП до 4–5% у 2025–2026 роках.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, зростання ВВП України у червні уповільнилося до 1,1% (±1%) у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Основним чинником сповільнення темпів росту економіки стали відключення електроенергії через її дефіцит.