Санкції працюють: Росія намагається створити новий канал для міжнародних розрахунків

Держдума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт про відкриття філій іноземних банків, завдяки яким з'явиться ще один канал для міжнародних розрахунків.

Зараз у Росії не можна відкривати філії іноземних банків, на території РФ можуть працювати лише дочірні банки іноземців чи представництва, а також філії іноземних компаній. Про це пише The Moscow Times.

Дочірні банки західних банків ще працюють у Росії, проте їхні іноземні власники не можуть закрити чи продати ці організації без спеціального дозволу керівництва РФ.

"Колеги, розрахунки – це сполучна нитка економіки. Без розрахунків функціонування економіки неможливе. Наразі пропонується ще один механізм, який дозволить здійснювати транскордонні розрахунки", – сказав статс-секретар – заступник міністра фінансів РФ Алексєй Сазанов, представляючи ініційований урядом РФ законопроєкт.

Він дозволяє іноземним банкам відкривати в РФ філії з гарантійним депозитом від 1 млрд руб. та квотою на залучення іноземних співробітників у розмірі не більше 50%, випливає з тексту поправок.

Для відкриття філій передбачена простіша процедура, ніж для дочірніх банків, що значно спростить фінансову взаємодію російських організацій та зарубіжних.

Мінфін РФ не повідомив, із яких саме країн банки першими відкриють філії.

"Це все-таки добра воля іноземних банків – відкривати філії у Росії. Основна мета, яку ми ставимо перед цим законопроєктом, – це спрощення розрахунків, можливість проведення розрахунків через філії", – сказав Сазанов.

"Ми мали на увазі насамперед дружні країни, хоча обмеження не прописані для недружніх країн", – додав депутат Анатолій Аксаков.

Втім, законопроєкт встановлює, що філіям буде дозволено далеко не всі банківські операції.

"У законопроєкті прописано заборону на відкриття рахунків фізичними особами у філіях. Пряма заборона встановлюється для всіх фізичних осіб. Тобто, якщо вони проводитимуть операції, то лише без відкриття рахунку", – пояснив Аксаков.

Із 2023 року в Росії була заборона відкриття філій іноземних банків у країні.

У 2022 році Росія ввела капітальний контроль, заблокувавши кошти та активи іноземців.

Відповідаючи на запитання, чи вирішила Росія в умовах вторинних санкцій поступитися інтересами фінансового суверенітету задля того, щоб мати розрахунки, представник Центробанку РФ сказав:

"Жодної часткою фінансового суверенітету в рамках цього законопроєкту ми не поступаємося. Регулювання філій буде здійснюватися у досить жорсткій формі, включно з правилами банкрутства, і вони спеціально вводяться. Буде забезпечено досить високі вимоги на вході, поточний нагляд, включаючи нормативи та перевірки", – сказав статс-секретар – заступник голови ЦБ Росії Алексєй Гузнов.

"Філії іноземних банків не будуть самостійними юридичними особами. І це принципова відмінність філій іноземного банку від дочірнього банку іноземного банку, який зараз вже існує в Російській Федерації", – зауважив він, відповідаючи на запитання депутатів, чи платитимуть філії податки в РФ.

Депутати збираються ухвалити закон до кінця липня в другому та третьому читанні. Як очікується, він набуде чинності з 1 вересня 2024 року.

"Ми у законопроекті також встановили, що не всі поспіль філії можуть прийти до нас у країну. Вони повинні мати певний стаж роботи, певний рейтинг, встановлений відповідними агентствами. Тобто за якістю банків Центральний банк обов'язково стежитиме", – сказав Аксаков.

Обмеження платежів для Росії

Раніше повідомлялося, що Банк Росії розглядає можливість подальших обмежень на обіг у країні ключових світових валют, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США.

"Московська біржа" 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами – Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

Також повідомлялося, що проблеми в оплаті імпорту та отриманні виручки від експорту змусили російську владу форсувати легалізацію транскордонних розрахунків у цифрових валютах.