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Новини
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В Україні не вистачає грошей на утримання тюрем: На харчі для в’язнів у держбюджеті є лише 50% потреби

тюрьма,в'язниця,ґрати

У державному бюджеті України на 2024 рік передбачено лише 62% необхідних коштів на оплату комунальних послуг установами пенітенціарної системи, а на харчування ув'язнених передбачено лише 50% необхідних коштів.

Про це заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла під час виступу на міжнародному форумі "Трансформація пенітенціарної системи: пошук рішень до припинення катувань у в’язницях" з нагоди Міжнародного дня Нельсона Мандели, інформує пресслужба Мін’юсту.

"Об’єктивно маємо проблему в питанні фінансуванні видатків розвитку, тому маємо можливість виключно локально вирішувати проблему неналежних умов, але робимо це системно. Так, державним бюджетом України на 2024 рік установам для оплати комунальних послуг та енергоносіїв передбачено лише 62% від потреби, для придбання продуктів харчування – 50%, на речове забезпечення – 6%, на реконструкцію будівель та споруд – 3% від потреби", – сказала Висоцька.

Водночас вона зазначила, що неналежні умови тримання прирівнюються до катування так само, як насильство серед в’язнів та зі сторони персоналу.

Заступниця міністра запевнила, що незважаючи на недостатнє фінансування, Міністерство юстиції намагається вирішувати цю проблему – хоч і локально, але системно.

Зокрема, для покращення умов тримання та протидії катуванням Мін’юст впроваджує ряд проєктів. Серед них – проекти "Індивідуальний простір", "Камери з покращеними умовами тривання" в СІЗО, "Умови тримання для екстрагованих", "Нові в’язниці", "Табори для військовополонених", "Інспектори з питань запобігання катувань та дотримання прав".

"Крім цих проектів, засудженим забезпечено доступ до безоплатної вторинної правової допомоги та правничої допомоги (захисників/представників), наданo можливість користуватися глобальною мережею Інтернет, розширено перелік продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, які особи, взяті під варту, та засуджені можуть отримувати і мати при собі, послаблено вимоги до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил тощо", – додала Висоцька.

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Як повідомлялося, раніше "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Мін’юсту регулярно закуповувала харчі для ув'язнених за завищеними цінами, писали Наші гроші.

Однак минулого року у Міністерство юстиції, у підпорядкуванні якого знаходиться "Генеральна дирекція державної кримінально-виконавчої служби України", обіцяли вдосконалити підходи до закупівлі продуктів харчування та зробити їх максимально прозорими.

Автор: 

держбюджет (1568) Мін’юст (631) в’язниця (44) в’язні (8)


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Топ коментарі
+17
Зате для полонених коштів вистачає.
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25.07.2024 16:38
+10
А "воровские общаки" для чого? Ми "волонтеримо" для армії Хай "сідєльци" волонтерять для своїх!!!
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25.07.2024 16:35
+10
Вони там у санаторії?
Тюрми мають давати прибуток!
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25.07.2024 16:38
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Манюскин прожект про Вип камеры не працюе???)
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25.07.2024 16:34 Відповісти
То на премии руководству.
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25.07.2024 19:00 Відповісти
А "воровские общаки" для чого? Ми "волонтеримо" для армії Хай "сідєльци" волонтерять для своїх!!!
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25.07.2024 16:35 Відповісти
я, чомусь думав, що тюряги, самоокупаємі.
нє?
то, хай виконують важку некваліфіковану роботу!
чи, я, і зеків, повинен годувати?
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25.07.2024 16:35 Відповісти
Ти вже їх годуєш...
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25.07.2024 17:06 Відповісти
я ж і кажу.
і мєнтів і зеків.
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25.07.2024 17:07 Відповісти
Вони там у санаторії?
Тюрми мають давати прибуток!
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25.07.2024 16:38 Відповісти
Зате для полонених коштів вистачає.
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25.07.2024 16:38 Відповісти
а ще пару міліонів ухилянтів мають посадити
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25.07.2024 16:42 Відповісти
Та кажуть, що не пару, а 6 десь.
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25.07.2024 16:48 Відповісти
Е ні. Якраз саджати ніхто їх не збирається. Штрафи і тільки штрафи. А також конфіскація майна.
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25.07.2024 19:25 Відповісти
Нехай тюрмою буде ВР, КМ і жОПА.
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25.07.2024 16:43 Відповісти
Можна тих хто не за складні злочини сидить та ж корупція. ухилянти, дрібні крадіжки... відправляти на виправні роботи замість посадок... допустим будівництво укріплень, розбір завалів і т.д.
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25.07.2024 16:44 Відповісти
Напевно в Україні треба створювати умови, де добре заробляти і жити спокійно , ліпше ніж жити в злочині.
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25.07.2024 16:44 Відповісти
Як там у ЄС, злочинців уже нема?
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25.07.2024 18:24 Відповісти
У шахту хай за їжу працюють у кар,єр молотом граніт бити на розборку завалів на сміттєпереробні роботи вистачає а зеки не на курорті і не в санаторії
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25.07.2024 16:46 Відповісти
А депутати і їх помічники жирують.Треба поміняти їх місцями з ув'язненими ,може хоч якийсь результат буде .
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25.07.2024 16:54 Відповісти
Так дайте можливість працювати й заробляти в зонах тим хто позбавлений волі!І собі нехай люди заробляють,і державі користь,і всім добре.А так тупо сидять,охороняй їх,годуй,обігрівай,і тд.І все за деркошти
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25.07.2024 17:10 Відповісти
вони працюють) питання, на кого?

Все, що державне, викликає питання…
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25.07.2024 17:59 Відповісти
1000% правда!
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25.07.2024 18:32 Відповісти
пропоную діяти дзеркально і відпустити всіх зеків на територію *********! точно так само, як москалі це зробили в Україні.
а там хай йдуть аж хоч до маАаААскви..
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25.07.2024 17:19 Відповісти
Готують підстави для знищення ув'язнених за путінським сценарієм?
Своїх (корупціонерів та хабарників) з-під удару вивели, а іншим- ШтурмZE, бо годувати нічим.
Головне, з фінансуванням Мінюста жодних проблем, штати тільки розширюються, зарплати зростають, премії виплачуються, а в'язням на харчі немає.
Чудова реклама: ШтурмZE то не ШтурмZ, єнта другоє.
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25.07.2024 17:33 Відповісти
Главное кацапских убийц откармливать, остальные перетопчутся.
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25.07.2024 17:48 Відповісти
Проорав, згадуючи замовлення на виготовлення розкладачок, використовуючи труд увʼязнених, або виготовлення пелет, або одягу… то може не грошей не вистачає, а апетити в когось надмірні?
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25.07.2024 17:57 Відповісти
Це капець! На тюрми не вистачає. А на фронт вистачає?
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25.07.2024 18:30 Відповісти
Меньше красти пробували?
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25.07.2024 18:32 Відповісти
А працювати не пробували?
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25.07.2024 18:47 Відповісти
Один Князев может оплатить структуру на пару веков вперед.
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25.07.2024 19:01 Відповісти
час запроваджувати смертну кару до полонених
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25.07.2024 20:54 Відповісти
Ну то харе краси і будуть гроші на все 🤷
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25.07.2024 22:58 Відповісти

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