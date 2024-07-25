В Україні не вистачає грошей на утримання тюрем: На харчі для в’язнів у держбюджеті є лише 50% потреби

У державному бюджеті України на 2024 рік передбачено лише 62% необхідних коштів на оплату комунальних послуг установами пенітенціарної системи, а на харчування ув'язнених передбачено лише 50% необхідних коштів.

Про це заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла під час виступу на міжнародному форумі "Трансформація пенітенціарної системи: пошук рішень до припинення катувань у в’язницях" з нагоди Міжнародного дня Нельсона Мандели, інформує пресслужба Мін’юсту.

"Об’єктивно маємо проблему в питанні фінансуванні видатків розвитку, тому маємо можливість виключно локально вирішувати проблему неналежних умов, але робимо це системно. Так, державним бюджетом України на 2024 рік установам для оплати комунальних послуг та енергоносіїв передбачено лише 62% від потреби, для придбання продуктів харчування – 50%, на речове забезпечення – 6%, на реконструкцію будівель та споруд – 3% від потреби", – сказала Висоцька.

Водночас вона зазначила, що неналежні умови тримання прирівнюються до катування так само, як насильство серед в’язнів та зі сторони персоналу.

Заступниця міністра запевнила, що незважаючи на недостатнє фінансування, Міністерство юстиції намагається вирішувати цю проблему – хоч і локально, але системно.

Зокрема, для покращення умов тримання та протидії катуванням Мін’юст впроваджує ряд проєктів. Серед них – проекти "Індивідуальний простір", "Камери з покращеними умовами тривання" в СІЗО, "Умови тримання для екстрагованих", "Нові в’язниці", "Табори для військовополонених", "Інспектори з питань запобігання катувань та дотримання прав".

"Крім цих проектів, засудженим забезпечено доступ до безоплатної вторинної правової допомоги та правничої допомоги (захисників/представників), наданo можливість користуватися глобальною мережею Інтернет, розширено перелік продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, які особи, взяті під варту, та засуджені можуть отримувати і мати при собі, послаблено вимоги до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил тощо", – додала Висоцька.

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Як повідомлялося, раніше "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Мін’юсту регулярно закуповувала харчі для ув'язнених за завищеними цінами, писали Наші гроші.

Однак минулого року у Міністерство юстиції, у підпорядкуванні якого знаходиться "Генеральна дирекція державної кримінально-виконавчої служби України", обіцяли вдосконалити підходи до закупівлі продуктів харчування та зробити їх максимально прозорими.