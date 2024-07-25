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Новини
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Санкції працюють: Росія змушена експортувати пальне аж у Болівію

танкер

Росія почала поставляти нафту й нафтопродукти в Болівію, щоб допомогти країні розв'язати проблему нестачі палива. Це дає змогу Росії розширювати свою присутність на ринку Латинської Америки.

Про це пише Reuters, передає enkorr.

Як зазначається, через західні санкції Росії довелося шукати нові ринки збуту. Дані про трейдерів і відвантаження свідчать про те, що РФ поставляє нафту й нафтопродукти не лише в Болівію, а й до інших країн.

Наприклад, після того, як у лютому 2023 року набуло чинності повне ембарго ЄС на імпорт російських нафтопродуктів, одним із найбільших покупців російського палива стала Бразилія. Крім того, Росія збільшила експорт у Венесуелу, Ямайку й на Кубу.

За інформацією LSEG, цього тижня судно Zeynep доставило до порту "Аріка" (Чилі) 33 тис. тонн дизельного пального. Zeynep вийшов з порту Приморська на Балтійському морі.

Ще одне судно – Sino Faith – завантажило 42 тис. тонн дизельного пального в балтійському порту "Висоцьк". Частину вантажу було вивантажено у бразильському порту "Паранагуа". Потім Sino Faith також попрямував до Арики.

Три джерела на ринку розповіли, що дизельне пальне з обох суден призначене для Болівії. Ця країна не має виходу до моря і тому покладається на регіональні порти. Болівійська державна енергетична компанія YPFB підтвердила, що очікує на постачання з Росії.

Раніше повідомлялося, що Індонезія вперше за останні 10 років може відновити імпорт нафти з Росії.

Нагадаємо, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує встановлені порогові значення.

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Болівія (4) нафта (4778) росія (14183) пальне (22)


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а як вони примудряються аж туди допливати ? агов, Буданов
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25.07.2024 16:46 Відповісти
Кім Чен Ин незадоволений: зламалися обидва автомобілі Aurus, які йому подарував Путін.
В одній машині забарахлила система охолодження двигуна, а за три тижні в другому авто вийшов з ладу кондиціонер, розповідають у російських пабліках.
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25.07.2024 16:51 Відповісти
А він що - на них їздити намагався ?
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25.07.2024 17:01 Відповісти
Паливо в Венесуелу????? А нафіга?
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25.07.2024 16:54 Відповісти
реальні санкції - це удар ракетами по їх танкерам, але ж декому не треба ескалації....
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25.07.2024 17:16 Відповісти
походу, для вкурвлених хвойд-дебілів Венесуела - то занадто далеко та й дорого...
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25.07.2024 17:38 Відповісти
Болівія по-рузьге - Потомучтолівія!
)))
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25.07.2024 17:39 Відповісти
Взагалі-то болівія немає виходу в Тихий океан , прийдеться договорюватись з Чілі або з Перу про транзит . А ці країни свого шансу не випустять .
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25.07.2024 20:21 Відповісти

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