Фонд держмайна виставив на продаж спиртзавод на Тернопільщині за 220 мільйонів

Фонд державного майна виставив на продаж єдиний майновий комплекс державного підприємства "Зарубинський спиртовий завод", що в Тернопільській області.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Telegram.

За його словами, торги відбудуться 7 серпня в системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна лоту становить 219 135 738 грн (без ПДВ).

"Це діюче підприємство, що спеціалізується на виробництві біоетанолу та має значний потенціал для розширення виробництва. Приватизація заводу відкриває можливості для модернізації виробництва та збільшення обсягів випуску біопалива", – додав Коваль.

Так, до складу ЄДК входять 49 одиниць нерухомого майна та інфраструктури, 27 одиниць транспорту та спецтехніки, а також 606 одиниць рухомого майна.

Виробництво розташоване на чотирьох земельних ділянках загальною площею 23,6 га в селищі Зарубинці Тернопільської області. Загальна площа об'єкта – 27 257 кв. м.

Як повідомлялося, у червні Фонд держмайна виставив на онлайн-аукціон Бджільнянський спиртовий завод, розташований у Вінницькій області. Стартова ціна становила 69 млн грн.

Станом на червень, у 2024 році Фонд продав чотири об'єкти спиртової галузі. Загалом їх фінальна вартість становила 126,8 млн грн, що у 2,1 раза перевищило стартову ціну.