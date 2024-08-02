Кабмін виділив 150 мільйонів на зведення укріплень у Запорізькій області

Кабінет Міністрів передав Запорізькій обласній військовій адміністрації146,93 мільйона гривень на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 2 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що уряд у січні та квітні 2024 року виділив ці кошти з резервного фонду держбюджету Міноборони, Івано-Франківській, Черкаській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям. Їх так і не використали, тож тепер їх передали Запорізькій ОВА.

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Як повідомлялося, на початку липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони невідкладно поінформувати уряд про фінансування будівництва фортифікаційних споруд згідно із затвердженим графіком.

Раніше Шмигаль розповідав, що кошти на зведення фортифікаційних споруд, заплановане Генеральним штабом та Міністерством оборони, виділені в повному обсязі. За його словами, протягом 2022-2024 років на це виділили понад 30 мільярдів гривень з держбюджету, але терміни та плани зведення таких споруд засекречені.