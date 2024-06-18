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Новини
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Рада дозволила місцевій владі будувати укріплення за власні кошти

фортифікації,укріплення

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони".

Відповідний законопроєкт №9559д у другому читанні підтримали 303 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Депутат уточнив, що цей закон дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони, також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.

Зокрема, документ передбачає внесення змін до законів "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про запобігання корупції", якими пропонується надати повноваженя виконавчим органам сільських, селищних, міських рад щодо:

  • будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд;
  • прийняття рішень щодо затвердження місцевих бюджетів та внесення до них змін, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до відповідних місцевих бюджетів у разі тимчасової окупації територіальної громади та неутворення військової адміністрації;
  • забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади, а також можливостей держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, або у разі призупинення дії трудового договору, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
  • розширення організаційної спроможності керівництва обласною, районною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради.

Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати порядок проведення дистанційних засідань органів місцевого самоврядування.

Читайте також: На будівництві укріплень вже крадуть: На Харківщині підрядник намагався вивести 20 мільйонів гривень

Як повідомлялося, від початку 2024 року Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд 38 мільярдів гривень.

Більшість коштів отримали обласні адміністрації, які проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.

Автор: 

ВР (2877) закон (1484) парламент (1954) місцеві бюджети (252) фортифікації (24)


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Топ коментарі
+9
За які кошти, за ті що ОПа відібрала від міст?
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18.06.2024 15:32
+5
Стрілки переводять мудаки
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18.06.2024 15:48
+3
"На тобі 5 копійок. Купи пляшку горілки, палку ковбаси, буханку хліба і верни 3 копійки здачі".
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18.06.2024 15:40
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За які кошти, за ті що ОПа відібрала від міст?
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18.06.2024 15:32 Відповісти
ти маєш на увазі ті кошти що влада громад біля кордонів з москальщіною на Харківщіні минулої зими перекладала бруківку? замість того щоб ці гроші пішли на ППО і оборонні споруди
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19.06.2024 14:17 Відповісти
"На тобі 5 копійок. Купи пляшку горілки, палку ковбаси, буханку хліба і верни 3 копійки здачі".
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18.06.2024 15:40 Відповісти
4, 3 то замало..., а якщо чесно, може вони й побудують, але хто їм розкаже як..., а інакше буде як на півночі у Харківській області - вогньові точки побудовані у низині..., а бетонні пірамідки просто кинуті на узбіччя..., й так непогано, головне, що вони є...
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18.06.2024 15:48 Відповісти
Стрілки переводять мудаки
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18.06.2024 15:48 Відповісти
Дозволила? З власні?! А що, всіляким єрмакам і татаровим ж треба якось жити...
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18.06.2024 15:54 Відповісти
А якже оті сидіння, за участю СРАТЬЄХА на СТАВЦІ!?
По Закону, хто несе відповідальність за оборону ДЕРЖАВИ??

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України

Вікіпедія

https://uk.wikipedia.org › wiki › Президент_України

У статті 102 Конституції України визначено, що Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання….
показати весь коментар
18.06.2024 15:55 Відповісти
Спочатку, Уряд з ОПУ під контролем єрмака, нагадили в Україні, а тепер, стрілки переводять, всупереч Конституції, на місцеві органи…

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України

Вікіпедія

https://uk.wikipedia.org › wiki › Президент_України

У статті 102 Конституції України визначено, що Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання…..

Прострочені з 21 травня, починають замітати паперами, для роботи слідчих ГПУ ДБР СБУ….
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18.06.2024 15:59 Відповісти
****** забрали бабки,а теперь можете купить себе покушать!
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18.06.2024 16:10 Відповісти
Рада дозволила місцевій владі будувати укріплення за власні кошти

Нуашо: хіба гаманцями мають трусити пани першої категорії??
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18.06.2024 16:23 Відповісти
Прелесно, прелесно, раз3,14здили кошти державного бюджету черга за коштами місцевих бюджетів.
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18.06.2024 17:05 Відповісти
Шапіто...
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18.06.2024 17:05 Відповісти
Можна ще зобов'язати виготовляти танки та ракеты великой дальності кожной громаді для себе окремо. Гірше не буде.
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18.06.2024 17:10 Відповісти
князькам нижньої ланки дозволили пиляти локальні бюджети під гаслом будівництво укріплень. Це ж клондайк. Це ж хто порахує та перевірить витрати якогось умовного Львова в Луганській області.
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18.06.2024 17:16 Відповісти
як звільнитись від гніту чиновників?
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18.06.2024 17:20 Відповісти
..скорость принятия решений - конек этой рады..
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18.06.2024 17:20 Відповісти
Обостяцца!
А раньше нельзя было?
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18.06.2024 18:02 Відповісти

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