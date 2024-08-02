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"Резерви є": Голова Нацбанку пообіцяв стабільність на валютному ринку

пишний

Національний банк України й надалі зберігатиме стійкість на валютному ринку – для цього є достатній запас міжнародних резервів.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Національний банк і надалі зберігатиме стійкість на валютному ринку. Для цього ми маємо достатній запас міжнародних резервів. Зокрема, завдяки зовнішньому фінансуванню у 2024 році резерви зростуть до $41 млрд", – заявив Пишний.

За його словами, попри зниження резервів до $37 млрд і $32 млрд у 2025 та 2026 роках відповідно, НБУ матиме змогу забезпечувати помірні двосторонні коливання обмінного курсу у відповідь на зміну ринкових умов.

Втім, зазначив Пишний, в умовах війни, під впливом нових непередбачуваних подій і чинників загальна картина може змінюватися, проте не лише в негативний бік.

Як повідомлялося, курс гривні продовжує знижуватися після майже двох тижнів зміцнення.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 5 серпня, на рівні 41,2250 грн/$, порівняно із 41,1390 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

гривня (1538) курс (1491) НБУ (9258) Пишний Андрій (122) обмін валюти (693)


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Цікаво, а хто спонукав пана Пишного на такі заяви? Його попередник втікач кіріл шевчєнко теж робив регулярно такі заяви. Дивлюся, багатьом чинним високопосадовцям не дають спати спокійно "лаври" афєрістовіча.
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04.08.2024 12:10 Відповісти
при Смолее евро было 26, а сейчас 45 - где же эта стабильность?
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04.08.2024 16:21 Відповісти

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