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Ворог пошкодив інфраструктурний об’єкт на Вінниччині

шахед

У ніч проти 3 серпня російські безпілотники атакували обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Facebook.

"В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють на місці", – зазначила вона.

За її словами, даних про постраждалих не надходило.

Як повідомлялося, уночі російські військові атакували територію України двома зенітними керованими ракетами С-300 та 29 ударними БпЛА типу Shahed. Силам оборони вдалося збити 24 дрони в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

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безпілотник (534) Вінницька область (147) інфраструктура (227) дрони (360)


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