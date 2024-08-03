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ППО збила 24 "шахеди" з 29, - Повітряні сили

У ніч проти 3 серпня російські загарбники атакували територію України двома зенітними керованими ракетами С-300 та 29 ударними БпЛА типу "Shahed"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей", - йдеться в повідомленні.

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Робота ППО 3 серпня

Автор: 

безпілотник (4094) ППО (3143) Повітряні сили (2586) Олещук Микола (109)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Украіна переможе рашистів, всупереч, усіх отих саммітів, з ухилянтом єрмаковським!
Слава Україні!!
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03.08.2024 08:40 Відповісти
Героям України слава 👍🏼🙏🏼❤️
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03.08.2024 13:51 Відповісти
Слава Українським ППО.
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03.08.2024 08:52 Відповісти
 
 