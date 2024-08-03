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Окупанти запустили "Шахеди" по Україні (оновлено)

Окупанти запустили «Шахеди» по Україні

У ніч з 2 на 3 серпня російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у напрямку Чернігівщини", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Полтавська область - декілька груп ударних БпЛА з Сумщини у вашому напрямку", - повідомили у Повітряних силах о 23:40.

Також там повідомили про загрозу застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.

Згодом тривога поширилася й на Київську область.

"Київська область - група ударних БпЛА з Чернігівщини у вашому напрямку", - повідомили у Повітряних силах о 23:54.

Згодом 00:05 Повітряні сили проінформували про рух ударних БпЛА територією Херсонської області у північно-західному напрямку та загрозу для Миколаївщини та Дніпропетровщини.

О 00:35 у ПС ЗСУ повідомили про загрозу безпілотників для Житомирщини.

Також о 00:49 було зафіксовано виліт групи БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини/Миколаївщини.

Читайте також: Повітряні сили зафіксували ворожі БпЛА на Херсонщині та Дніпропетровщині

Автор: 

безпілотник (4138) Повітряні сили (2623)


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03.08.2024 00:21 Відповісти
І після всього нам пропоную "мирні плани" де ми віддаємо територію, суверенітет і дістаємо лише трупи і згарища? Та ні. Я готов терпіти ще кілька років але усвідомити що все не те що марно а й принизливо - з цим жити ніяк
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03.08.2024 01:28 Відповісти
Это большая политика. Нам не пропонують, нас ставят в известность что пора заканчивать "украинский конфликт" И товарищ Си с бразильской обезьяной так думает. И КМИС считает что большая половина украинцев так думает. Да и, я извиняюсь, Президенту, по утрам поступают сигналы о необходимости переговоров. Последнюю неделю очень кучно заходит.
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03.08.2024 05:27 Відповісти
 
 