Окупанти запустили "Шахеди" по Україні (оновлено)

У ніч з 2 на 3 серпня російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у напрямку Чернігівщини", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Полтавська область - декілька груп ударних БпЛА з Сумщини у вашому напрямку", - повідомили у Повітряних силах о 23:40.

Також там повідомили про загрозу застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.

Згодом тривога поширилася й на Київську область.

"Київська область - група ударних БпЛА з Чернігівщини у вашому напрямку", - повідомили у Повітряних силах о 23:54.

Згодом 00:05 Повітряні сили проінформували про рух ударних БпЛА територією Херсонської області у північно-західному напрямку та загрозу для Миколаївщини та Дніпропетровщини.

О 00:35 у ПС ЗСУ повідомили про загрозу безпілотників для Житомирщини.

Також о 00:49 було зафіксовано виліт групи БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини/Миколаївщини.

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