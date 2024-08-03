Окупанти запустили "Шахеди" по Україні (оновлено)
У ніч з 2 на 3 серпня російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у напрямку Чернігівщини", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Полтавська область - декілька груп ударних БпЛА з Сумщини у вашому напрямку", - повідомили у Повітряних силах о 23:40.
Також там повідомили про загрозу застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.
Згодом тривога поширилася й на Київську область.
"Київська область - група ударних БпЛА з Чернігівщини у вашому напрямку", - повідомили у Повітряних силах о 23:54.
Згодом 00:05 Повітряні сили проінформували про рух ударних БпЛА територією Херсонської області у північно-західному напрямку та загрозу для Миколаївщини та Дніпропетровщини.
О 00:35 у ПС ЗСУ повідомили про загрозу безпілотників для Житомирщини.
Також о 00:49 було зафіксовано виліт групи БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини/Миколаївщини.
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с бразильской обезьянойтак думает. И КМИС считает что большая половина украинцев так думает. Да и, я извиняюсь, Президенту, по утрам поступают сигналы о необходимости переговоров. Последнюю неделю очень кучно заходит.