Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине (обновлено)
В ночь со 2 на 3 августа российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в направлении Черниговщины", - говорится в сообщении Воздушных сил.
"Полтавская область - несколько групп ударных БПЛА из Сумщины в вашем направлении", - сообщили в Воздушных силах в 23:40.
Также там сообщили об угрозе применения враждебных БПЛА с южного направления.
Впоследствии тревога распространилась и на Киевскую область.
"Киевская область - группа ударных БПЛА из Черниговщины в вашем направлении", - сообщили в воздушных силах в 23:54.
Впоследствии 00:05 Воздушные силы проинформировали о движении ударных БпЛА по территории Херсонской области в северо-западном направлении и угрозе Николаевщине и Днепропетровщине.
В 00:35 в ВС ВСУ сообщили об угрозе беспилотников Житомирщине.
Также в 00:49 был зафиксирован вылет группы БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесчины/Николаевщины.
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с бразильской обезьянойтак думает. И КМИС считает что большая половина украинцев так думает. Да и, я извиняюсь, Президенту, по утрам поступают сигналы о необходимости переговоров. Последнюю неделю очень кучно заходит.