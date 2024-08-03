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Новости Война
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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине (обновлено)

Окупанти запустили «Шахеди» по Україні

В ночь со 2 на 3 августа российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в направлении Черниговщины", - говорится в сообщении Воздушных сил.

"Полтавская область - несколько групп ударных БПЛА из Сумщины в вашем направлении", - сообщили в Воздушных силах в 23:40.

Также там сообщили об угрозе применения враждебных БПЛА с южного направления.

Впоследствии тревога распространилась и на Киевскую область.

"Киевская область - группа ударных БПЛА из Черниговщины в вашем направлении", - сообщили в воздушных силах в 23:54.

Впоследствии 00:05 Воздушные силы проинформировали о движении ударных БпЛА по территории Херсонской области в северо-западном направлении и угрозе Николаевщине и Днепропетровщине.

В 00:35 в ВС ВСУ сообщили об угрозе беспилотников Житомирщине.

Также в 00:49 был зафиксирован вылет группы БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесчины/Николаевщины.

Читайте также: Воздушные силы фиксировали вражеские БПЛА на Херсонщине и Днепропетровщине

Автор: 

беспилотник (3529) Воздушные силы (2245)


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03.08.2024 00:21 Ответить
І після всього нам пропоную "мирні плани" де ми віддаємо територію, суверенітет і дістаємо лише трупи і згарища? Та ні. Я готов терпіти ще кілька років але усвідомити що все не те що марно а й принизливо - з цим жити ніяк
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03.08.2024 01:28 Ответить
Это большая политика. Нам не пропонують, нас ставят в известность что пора заканчивать "украинский конфликт" И товарищ Си с бразильской обезьяной так думает. И КМИС считает что большая половина украинцев так думает. Да и, я извиняюсь, Президенту, по утрам поступают сигналы о необходимости переговоров. Последнюю неделю очень кучно заходит.
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03.08.2024 05:27 Ответить
 
 