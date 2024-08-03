Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине (обновлено)

В ночь со 2 на 3 августа российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в направлении Черниговщины", - говорится в сообщении Воздушных сил.

"Полтавская область - несколько групп ударных БПЛА из Сумщины в вашем направлении", - сообщили в Воздушных силах в 23:40.

Также там сообщили об угрозе применения враждебных БПЛА с южного направления.

Впоследствии тревога распространилась и на Киевскую область.

"Киевская область - группа ударных БПЛА из Черниговщины в вашем направлении", - сообщили в воздушных силах в 23:54.

Впоследствии 00:05 Воздушные силы проинформировали о движении ударных БпЛА по территории Херсонской области в северо-западном направлении и угрозе Николаевщине и Днепропетровщине.

В 00:35 в ВС ВСУ сообщили об угрозе беспилотников Житомирщине.

Также в 00:49 был зафиксирован вылет группы БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесчины/Николаевщины.

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