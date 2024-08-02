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Воздушные силы фиксировали вражеские БПЛА на Херсонщине и Днепропетровщине

шахеди

В ночь на 2 июля россияне атаковали Уркаину ударными БПЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"БПЛА на севере Херсонщины, курс на Апостолово/Покров. Днепропетровская область - угроза ударных БПЛА", - говорилось в сообщениях ВС ВСУ.

Также читайте: Силы ПВО уничтожили 7 "шахедов", запущенных россиянами ночью, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3529) Воздушные силы (2245) воздушная тревога (774) Днепропетровская область (3840) Херсонская область (4713)


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02.08.2024 00:26 Ответить
 
 