Воздушные силы фиксировали вражеские БПЛА на Херсонщине и Днепропетровщине

В ночь на 2 июля россияне атаковали Уркаину ударными БПЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"БПЛА на севере Херсонщины, курс на Апостолово/Покров. Днепропетровская область - угроза ударных БПЛА", - говорилось в сообщениях ВС ВСУ.

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