Воздушные силы фиксировали вражеские БПЛА на Херсонщине и Днепропетровщине
В ночь на 2 июля россияне атаковали Уркаину ударными БПЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"БПЛА на севере Херсонщины, курс на Апостолово/Покров. Днепропетровская область - угроза ударных БПЛА", - говорилось в сообщениях ВС ВСУ.
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