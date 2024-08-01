Силы ПВО уничтожили 7 "шахедов", запущенных россиянами ночью, - Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны уничтожили 7 БПЛА, которыми РФ атаковала Украину в ночь на 1 августа.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 1 августа 2024 года противник ударил баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской обл. - РФ и Крыма, а также ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда - Крым, Курск - РФ", - говорится в сообщении.

По словам Олещука, радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 7 "шахедов".

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Все сбиты противовоздушной обороной на Киевщине, Полтавщине, Херсонщине и Днепропетровщине.

Напомним, в ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 89 БПЛА и одну ракету, которыми РФ атаковала Украину . Это была одна из самых массированных атак ударных БпЛА "Shahed-131/136".