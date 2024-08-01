На Киевщине в результате падения обломков дронов ранены два человека, повреждены несколько домов

В ночь на 1 июля россияне атаковали ударными дронами Киевскую область. В результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека - они госпитализированы.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты", - заявил он.

В результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Как сообщил глава ОВА, по состоянию на 8:00 есть информация о повреждении двух частных домов в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, иссечены фасады, выбиты окна и двери.

Оперативные группы работают на местах падения обломков. Сбор информации и фиксация последствий ночной атаки продолжается.

"Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь", - добавил Кравченко.

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Напомним, вчера, в ночь на 31 июля в результате падения обломков ударных дронов на Киевщине было повреждено 16 домов в 5 районах области.